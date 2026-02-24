Старинная черная дыра игнорирует законы Вселенной

По словам астрономов, им удалось обнаружить древнюю черную дыру, которая бросает вызов сразу двум ключевым ранее правилам Вселенной. Прежде всего, речь идет о том, что она превышает "предел скорости" роста черных дыр, а также генерирует экстремальное рентгеновское и радиоизлучение. Эксперты указывают на то, что это именно те характеристики, которые, как считалось ранее, не могут сосуществовать.
Главные тезисы
- Сверхмассивные черные дыры были способны регулировать процесс роста галактик в ранней Вселенной.
- Эти объекты могли стать массивными за счет своих галактик-хозяев.
Еще одна черная дыра шокировала научное сообщество
По словам ученых, речь идет об объекте — квазаре, который также часто называют ID830.
Если описать простыми словами, это очень яркая и активная сверхмассивная черная дыра — она излучает огромные струи со своих полюсов.
12 миллиардов лет назад ее вес достигал 440 миллионов солнечных масс.
Ученых прежде всего шокировала скорость роста ID830 — согласно их подсчетам объект накапливает массу, примерно в 13 раз превышающую предел Эддингтона.
Нельзя также игнорировать тот факт, что ID830 одновременно демонстрирует радио- и рентгеновское излучение.
Еще недавно научное сообщество было убеждено, что эти две особенности, не могут сосуществовать, потому что считается, что надеддингтонская аккреция подавляет такое излучение.
