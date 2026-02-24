Старинная черная дыра игнорирует законы Вселенной
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Старинная черная дыра игнорирует законы Вселенной

Еще одна черная дыра шокировала научное сообщество
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам астрономов, им удалось обнаружить древнюю черную дыру, которая бросает вызов сразу двум ключевым ранее правилам Вселенной. Прежде всего, речь идет о том, что она превышает "предел скорости" роста черных дыр, а также генерирует экстремальное рентгеновское и радиоизлучение. Эксперты указывают на то, что это именно те характеристики, которые, как считалось ранее, не могут сосуществовать.

Главные тезисы

  • Сверхмассивные черные дыры были способны регулировать процесс роста галактик в ранней Вселенной.
  • Эти объекты могли стать массивными за счет своих галактик-хозяев.

Еще одна черная дыра шокировала научное сообщество

По словам ученых, речь идет об объекте — квазаре, который также часто называют ID830.

Если описать простыми словами, это очень яркая и активная сверхмассивная черная дыра — она излучает огромные струи со своих полюсов.

12 миллиардов лет назад ее вес достигал 440 миллионов солнечных масс.

Ученых прежде всего шокировала скорость роста ID830 — согласно их подсчетам объект накапливает массу, примерно в 13 раз превышающую предел Эддингтона.

Нельзя также игнорировать тот факт, что ID830 одновременно демонстрирует радио- и рентгеновское излучение.

Еще недавно научное сообщество было убеждено, что эти две особенности, не могут сосуществовать, потому что считается, что надеддингтонская аккреция подавляет такое излучение.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление
Что известно об аномальной вспышке в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе обнаружили раскаленную "Суперземлю"
Что известно о "Суперземле" и ее особенностях
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе обнаружили красный карлик с загадочной планетной системой
Что известно о новой загадочной находке в космосе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?