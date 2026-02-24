Старинная черная дыра игнорирует законы Вселенной

По словам астрономов, им удалось обнаружить древнюю черную дыру, которая бросает вызов сразу двум ключевым ранее правилам Вселенной. Прежде всего, речь идет о том, что она превышает "предел скорости" роста черных дыр, а также генерирует экстремальное рентгеновское и радиоизлучение. Эксперты указывают на то, что это именно те характеристики, которые, как считалось ранее, не могут сосуществовать.

Еще одна черная дыра шокировала научное сообщество

По словам ученых, речь идет об объекте — квазаре, который также часто называют ID830.

Если описать простыми словами, это очень яркая и активная сверхмассивная черная дыра — она излучает огромные струи со своих полюсов.

12 миллиардов лет назад ее вес достигал 440 миллионов солнечных масс.

Ученых прежде всего шокировала скорость роста ID830 — согласно их подсчетам объект накапливает массу, примерно в 13 раз превышающую предел Эддингтона.

Нельзя также игнорировать тот факт, что ID830 одновременно демонстрирует радио- и рентгеновское излучение.