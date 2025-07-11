"Cтеля цін" на російську нафту. Що замислив Євросоюз

Інсайдери Reuters дізналися, що уже незабаром Європейська комісія має намір запропонувати "плаваючу" верхню межу ціни на російську нафту. Це може статися у межах нового проєкту 18-го пакета санкцій. Таким чином ЄС розраховує подолати опір окремих країн-членів.

Журналісти дізналися про плани ЄС

Згідно з даними ЗМІ, офіційний Брюссель активно розробляє механізм, що дасть можливість коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту.

Один з інсайдерів заявив, що механізм досі знаходиться у процесі створення і передбачає більш автоматизований процес перегляду обмеження цін з метою його коригування відповідно до світових цін на нафту.

Станом на сьогодні невідомо, яким буде обмеження, однак початкова ціна буде трохи вищою за 45 доларів.

Що важливо розуміти, нещодавно Європейська комісія запропонувала знизити "стелю цін" на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель у межах 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Попри це, від плану були змушені відмовитись, оскільки офіційні Брюссель та Лондон не змогли заручитися підтримкою американського лідера Дональда Трампа.