"Потолок цен" на российскую нефть. Что задумал Евросоюз
Категория
Экономика
Дата публикации

"Потолок цен" на российскую нефть. Что задумал Евросоюз

Журналисты узнали о планах ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Инсайдеры Reuters узнали, что уже вскоре Европейская комиссия намерена предложить "плавающий" верхний предел цены на российскую нефть. Это может произойти в рамках нового проекта 18-го пакета санкций. Таким образом, ЕС рассчитывает преодолеть сопротивление отдельных стран-членов.

Главные тезисы

  • Инициатива по снижению "потолка цен" до 45 долларов за баррель была уже внесена, однако отменена из-за отсутствия поддержки со стороны США.
  • Новый механизм предполагает более автоматизированный процесс корректировки ограничения цены на "черное золото".

Журналисты узнали о планах ЕС

Согласно данным СМИ, официальный Брюссель активно разрабатывает механизм, позволяющий корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.

Один из инсайдеров заявил, что механизм до сих пор находится в процессе создания и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

По состоянию на сегодняшний день неизвестно, каким будет ограничение, однако начальная цена будет чуть выше 45 долларов.

Что важно понимать, недавно Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в пределах 18-го пакета санкций ЕС против России.

Тем не менее, от плана были вынуждены отказаться, поскольку официальные Брюссель и Лондон не смогли заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа.

Сложно сказать, смогут ли послы Евросоюза договориться о пересмотре механизма ограничения цены на российскую нефть.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР выявило серьезную проблему в армии РФ
ГУР
Армия РФ издевается над собственными солдатами
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это произошло впервые. Трамп принял долгожданное решение касательно Украины
Что известно о решении Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он разочарован". Трамп анонсировал важное заявление относительно РФ
Трамп готов к решительным действиям

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?