"Потолок цен" на российскую нефть. Что задумал Евросоюз

Инсайдеры Reuters узнали, что уже вскоре Европейская комиссия намерена предложить "плавающий" верхний предел цены на российскую нефть. Это может произойти в рамках нового проекта 18-го пакета санкций. Таким образом, ЕС рассчитывает преодолеть сопротивление отдельных стран-членов.

Журналисты узнали о планах ЕС

Согласно данным СМИ, официальный Брюссель активно разрабатывает механизм, позволяющий корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.

Один из инсайдеров заявил, что механизм до сих пор находится в процессе создания и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

По состоянию на сегодняшний день неизвестно, каким будет ограничение, однако начальная цена будет чуть выше 45 долларов.

Что важно понимать, недавно Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в пределах 18-го пакета санкций ЕС против России.

Тем не менее, от плана были вынуждены отказаться, поскольку официальные Брюссель и Лондон не смогли заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа.