Cтягнення 120 млн євро з Росії — Нафтогаз отримав позитивне рішення суду Австрії
Категорія
Економіка
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Cтягнення 120 млн євро з Росії — Нафтогаз отримав позитивне рішення суду Австрії

Суд
Джерело:  Нафтогаз України

Група Нафтогаз отримала дозвіл Районного суду Відня (Австрія) на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії («Кримське рішення») на суму понад 5 млрд доларів США.

Головні тези:

  • Нафтогаз отримав позитивне рішення суду Австрії щодо стягнення понад 120 млн євро з Росії за незаконне захоплення майна в Криму.
  • Рішення суду дозволило обтяжити понад 20 об’єктів нерухомості Росії на території Австрії для продажу через аукціон.
  • Арбітражний розгляд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 млрд дол США за порушення умов договору про захист інвестицій.

Нафтогаз отримав позитивне рішення суду Австрії щодо стягнення грошей з Росії

Зокрема суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості Росії на території Австрії, які будуть продані через аукціон.

Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро.

Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.

Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 млрд дол за незаконно захоплені активи Групи Нафтогаз в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!, — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 млрд дол США за порушення умов договору.

Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є Остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета — забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

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