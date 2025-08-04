Взыскание 120 млн евро с России — "Нафтогаз" получил положительное решение суда Австрии

Группа Нафтогаз получила разрешение Районного суда Вены (Австрия) на принудительное исполнение арбитражного решения против России (Крымское решение) на сумму более 5 млрд долларов США.
Главные тезисы
- Нафтогаз получил положительное решение суда Австрии на взыскание 120 млн евро с России за незаконный захват имущества в Крыму.
- Решение позволило обременить более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии для последующей продажи через аукцион.
- Арбитражное решение в Гааге обязало Россию выплатить Нафтогазу более 5 млрд долл за нарушение условий договора.
Нафтогаз получил положительное решение суда Австрии насчет взыскания денег с России
В частности, суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион.
Общая стоимость этих активов превышает 120 млн. евро.
Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях.
Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более 5 млрд долл. за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!, — отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества Группы с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.
В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.
После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в Гааге обязал Россию выплатить Нафтогазу более 5 млрд долл. США за нарушение условий договора.
Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить Нафтогазу присужденную сумму. Следовательно, Нафтогаз инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель — обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у России есть активы.
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