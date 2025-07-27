Cтіна вогню. Де насправді закінчується Сонячна система

Науковців завжди непокоїло питання, де насправді закінчується Сонячна система. Лунали різні теорії та припущення, які тривалий час було неможливо перевірити. Як вважає NASA, йдеться про точку, в якій сонячний вітер втрачає силу, і починається область міжзоряного простору — її називають геліопаузою.

Що відомо про “стіну вогню” у космосі

1977 року NASA заявило про запуск двох зондів в невідомість — Voyager 1 і Voyager 2.

Їхня головна мета — дослідити далекі рубежі Сонячної системи і, якщо вийде, зазирнути за її межі. Минуло майже пів століття, а ці зонди все ще працюють.

Сонце випускає постійний потік заряджених частинок — сонячний вітер, який формує міхур навколо Сонячної системи, званий геліосферою. Усередині нього ми немов перебуваємо під "захистом" Сонця. Але за межами починається інший світ: простір, де діють інші закони, інша радіація та інші магнітні поля. Поширити

Що важливо розуміти, саме туди, на кордон між сонячним і міжзоряним вітром, врешті змогли дібратися "Вояджери".

Першим це зміг зробити Voyager. Минуло аж 6 років і його наздогнав Voyager 2.

Варто звернути увагу на те, що кожен із зондів, однак в різний час, надіслав на Землю ідентичні дані.