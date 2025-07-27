Cтіна вогню. Де насправді закінчується Сонячна система
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Cтіна вогню. Де насправді закінчується Сонячна система

Що відомо про “стіну вогню” у космосі
Джерело:  online.ua

Науковців завжди непокоїло питання, де насправді закінчується Сонячна система. Лунали різні теорії та припущення, які тривалий час було неможливо перевірити. Як вважає NASA, йдеться про точку, в якій сонячний вітер втрачає силу, і починається область міжзоряного простору — її називають геліопаузою.

Головні тези:

  • Геліопауза - область, де закінчується вплив сонячного вітру і починається міжзоряний простір.
  • Зонди Voyager 1 і Voyager 2 досліджують далекі рубежі Сонячної системи та змогли пройти через "стіну вогню".

Що відомо про “стіну вогню” у космосі

1977 року NASA заявило про запуск двох зондів в невідомість — Voyager 1 і Voyager 2.

Їхня головна мета — дослідити далекі рубежі Сонячної системи і, якщо вийде, зазирнути за її межі. Минуло майже пів століття, а ці зонди все ще працюють.

Сонце випускає постійний потік заряджених частинок — сонячний вітер, який формує міхур навколо Сонячної системи, званий геліосферою. Усередині нього ми немов перебуваємо під "захистом" Сонця. Але за межами починається інший світ: простір, де діють інші закони, інша радіація та інші магнітні поля.

Що важливо розуміти, саме туди, на кордон між сонячним і міжзоряним вітром, врешті змогли дібратися "Вояджери".

Першим це зміг зробити Voyager. Минуло аж 6 років і його наздогнав Voyager 2.

Варто звернути увагу на те, що кожен із зондів, однак в різний час, надіслав на Землю ідентичні дані.

Як виявилося, вони пройшли через область з екстремальними температурами — від 30 000 до 50 000 °C. Ця область була настільки гарячою, що її охрестили "стіною вогню".

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Китай створює в космосі суперкомп'ютер
ЗМІ дізналися про плани Китаю
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?