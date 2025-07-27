Cтіна вогню. Де насправді закінчується Сонячна система

Науковців завжди непокоїло питання, де насправді закінчується Сонячна система. Лунали різні теорії та припущення, які тривалий час було неможливо перевірити. Як вважає NASA, йдеться про точку, в якій сонячний вітер втрачає силу, і починається область міжзоряного простору — її називають геліопаузою.
Головні тези:
- Геліопауза - область, де закінчується вплив сонячного вітру і починається міжзоряний простір.
- Зонди Voyager 1 і Voyager 2 досліджують далекі рубежі Сонячної системи та змогли пройти через "стіну вогню".
Що відомо про “стіну вогню” у космосі
1977 року NASA заявило про запуск двох зондів в невідомість — Voyager 1 і Voyager 2.
Їхня головна мета — дослідити далекі рубежі Сонячної системи і, якщо вийде, зазирнути за її межі. Минуло майже пів століття, а ці зонди все ще працюють.
Що важливо розуміти, саме туди, на кордон між сонячним і міжзоряним вітром, врешті змогли дібратися "Вояджери".
Першим це зміг зробити Voyager. Минуло аж 6 років і його наздогнав Voyager 2.
Варто звернути увагу на те, що кожен із зондів, однак в різний час, надіслав на Землю ідентичні дані.
Як виявилося, вони пройшли через область з екстремальними температурами — від 30 000 до 50 000 °C. Ця область була настільки гарячою, що її охрестили "стіною вогню".
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