Стена огня. Где заканчивается Солнечная система

Ученых всегда беспокоил вопрос, где на самом деле заканчивается солнечная система. Раздавались разные теории и предположения, которые долгое время было невозможно проверить. Как считает NASA, речь идет о точке, в которой солнечный ветер теряет силу, и начинается область межзвездного пространства – ее называют гелиопаузой.
Главные тезисы
- Гелиопауза – область, где заканчивается влияние солнечного ветра и начинается межзвездное пространство.
- Зонды Voyager 1 и Voyager 2 исследуют дальние рубежи Солнечной системы и смогли пройти через "стену огня".
Что известно о "стене огня" в космосе
В 1977 году NASA заявило о запуске двух зондов в неизвестность — Voyager 1 и Voyager 2.
Их главная цель — исследовать дальние рубежи Солнечной системы и, если получится, заглянуть за ее пределы. Прошло почти полвека, а эти зонды все еще работают.
Что важно понимать, именно туда, на границу между солнечным и межзвездным ветром, наконец-то смогли добраться "Вояджеры".
Первым это удалось сделать Voyager. Прошло 6 лет и его догнал Voyager 2.
Стоит обратить внимание на то, что каждый из зондов, однако в разное время, отправил на Землю идентичные данные.
Как оказалось, они прошли через область с экстремальными температурами от 30 000 до 50 000 °C. Эта область была настолько горячей, что ее окрестили "стеной огня".
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