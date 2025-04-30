Цукерберг анонсував нову цифрову революцію

На переконання гендиректора Meta Марка Цукерберга, наразі добігла завершення цифрова епоха, коли у центрі уваги людства були екрани - телевізорів, ноутбуків та смартфонів. Наразі ми наближаємося до нового прориву.

Цукерберг вважає, що фізичний і цифровий світ зіллються воєдино

За словами Марка, наразі йому дуже просто уявити футуристичну картину світу, в якій поява окулярів доповненої реальності (AR) абсолютно неминуча.

Є ймовірність того, що ми озирнемося назад, років за десять, і всі ці окуляри не будуть окулярами з ШІ на той час. Очевидно, що всі розкладачки повинні були стати смартфонами, вірно? Я маю на увазі, це явно мало статися. Я думаю, те ж саме станеться і з окулярами, — озвучив свій прогноз Цукерберг. Поширити

Він також вважає, що злиття фізичного та цифрового світу може відбутися у найближчі кілька років.

На думку Цукерберга, це точно не буде тривати десятиліттями.