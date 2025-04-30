Цукерберг анонсував нову цифрову революцію

На переконання гендиректора Meta Марка Цукерберга, наразі добігла завершення цифрова епоха, коли у центрі уваги людства були екрани - телевізорів, ноутбуків та смартфонів. Наразі ми наближаємося до нового прориву.
Головні тези:
- Цукерберг анонсував початок епохи голограм у найближчому майбутньому.
- Ця ідея не нова, однак досі її не змогли повноцінно реалізувати.
Цукерберг вважає, що фізичний і цифровий світ зіллються воєдино
За словами Марка, наразі йому дуже просто уявити футуристичну картину світу, в якій поява окулярів доповненої реальності (AR) абсолютно неминуча.
Він також вважає, що злиття фізичного та цифрового світу може відбутися у найближчі кілька років.
На думку Цукерберга, це точно не буде тривати десятиліттями.
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