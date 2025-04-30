Цукерберг анонсував нову цифрову революцію
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Технології
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Цукерберг анонсував нову цифрову революцію

Цукерберг
Джерело:  online.ua

На переконання гендиректора Meta Марка Цукерберга, наразі добігла завершення цифрова епоха, коли у центрі уваги людства були екрани - телевізорів, ноутбуків та смартфонів. Наразі ми наближаємося до нового прориву.

Головні тези:

  • Цукерберг анонсував початок епохи голограм у найближчому майбутньому.
  • Ця ідея не нова, однак досі її не змогли повноцінно реалізувати.

Цукерберг вважає, що фізичний і цифровий світ зіллються воєдино

За словами Марка, наразі йому дуже просто уявити футуристичну картину світу, в якій поява окулярів доповненої реальності (AR) абсолютно неминуча.

Є ймовірність того, що ми озирнемося назад, років за десять, і всі ці окуляри не будуть окулярами з ШІ на той час. Очевидно, що всі розкладачки повинні були стати смартфонами, вірно? Я маю на увазі, це явно мало статися. Я думаю, те ж саме станеться і з окулярами, — озвучив свій прогноз Цукерберг.

Він також вважає, що злиття фізичного та цифрового світу може відбутися у найближчі кілька років.

На думку Цукерберга, це точно не буде тривати десятиліттями.

Наш сьогоднішній досвід взаємодії з технологіями в якомусь сенсі кумедний, тому що він розділений: у нас є фізичний світ навколо нас, а якщо ти хочеш взаємодіяти з чимось цифровим, тобі потрібно, наприклад, увімкнути екран. Так, у тебе буде фізичний світ, але всі ці цифрові речі мають стати просто голограмами, — висловив свою думку Марк.

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