Цукерберг анонсировал новую цифровую революцию

По убеждению гендиректора Meta Марка Цукерберга, завершилась цифровая эпоха, когда в центре внимания человечества были экраны - телевизоров, ноутбуков и смартфонов. Мы приближаемся к новому прорыву.

Цукерберг считает, что физический и цифровой мир сольются воедино

По словам Марка, сейчас ему просто представить футуристическую картину мира, в которой появление очков дополненной реальности (AR) абсолютно неизбежно.

Есть вероятность того, что мы оглянемся назад, лет через десять, и все эти очки не будут очками с ИИ в то время. Очевидно, что все раскладушки должны были стать смартфонами, верно? Я имею в виду, это явно должно было произойти. Я думаю, то же произойдет и с очками, — озвучил свой прогноз Цукерберг. Поделиться

Он также считает, что слияние физического и цифрового мира может произойти в ближайшие несколько лет.

По мнению Цукерберга, этого точно не нужно ждать десятилетия.