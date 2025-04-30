Цукерберг анонсировал новую цифровую революцию
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Технологии
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Цукерберг анонсировал новую цифровую революцию

Цукерберг считает, что физический и цифровой мир сольются воедино
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Источник:  online.ua

По убеждению гендиректора Meta Марка Цукерберга, завершилась цифровая эпоха, когда в центре внимания человечества были экраны - телевизоров, ноутбуков и смартфонов. Мы приближаемся к новому прорыву.

Главные тезисы

  • Цукерберг анонсировал начало эпохи голограмм в ближайшем будущем.
  • Эта идея не новая, однако до сих пор ее не смогли полноценно реализовать.

Цукерберг считает, что физический и цифровой мир сольются воедино

По словам Марка, сейчас ему просто представить футуристическую картину мира, в которой появление очков дополненной реальности (AR) абсолютно неизбежно.

Есть вероятность того, что мы оглянемся назад, лет через десять, и все эти очки не будут очками с ИИ в то время. Очевидно, что все раскладушки должны были стать смартфонами, верно? Я имею в виду, это явно должно было произойти. Я думаю, то же произойдет и с очками, — озвучил свой прогноз Цукерберг.

Он также считает, что слияние физического и цифрового мира может произойти в ближайшие несколько лет.

По мнению Цукерберга, этого точно не нужно ждать десятилетия.

Наш сегодняшний опыт взаимодействия с технологиями в каком-то смысле забавный, потому что он разделен: у нас есть физический мир вокруг нас, а если ты хочешь взаимодействовать с чем-нибудь цифровым, тебе нужно, например, включить экран. Да, у тебя будет физический мир, но все эти цифровые вещи должны стать просто голограммами, — высказал свое мнение Марк.

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