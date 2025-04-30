Цукерберг анонсировал новую цифровую революцию

По убеждению гендиректора Meta Марка Цукерберга, завершилась цифровая эпоха, когда в центре внимания человечества были экраны - телевизоров, ноутбуков и смартфонов. Мы приближаемся к новому прорыву.
Главные тезисы
- Цукерберг анонсировал начало эпохи голограмм в ближайшем будущем.
- Эта идея не новая, однако до сих пор ее не смогли полноценно реализовать.
Цукерберг считает, что физический и цифровой мир сольются воедино
По словам Марка, сейчас ему просто представить футуристическую картину мира, в которой появление очков дополненной реальности (AR) абсолютно неизбежно.
Он также считает, что слияние физического и цифрового мира может произойти в ближайшие несколько лет.
По мнению Цукерберга, этого точно не нужно ждать десятилетия.
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