Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності

Американський програміст і підприємець Марк Цукерберг наразі є одним із найуспішніших та найзаможніших людей планети. Однак досі він не розповідав, як все встигає у цьому бурхливому світі.
Головні тези:
- Марк Цукерберг розповів про правило 80 відсотків.
- Згідно з цим підходом важливо забезпечити собі резервний час у розкладі для ефективного виконання завдань.
Цукерберг пояснив, як організоване його життя
За словами підприємця, він обрав для себе альтернативний підхід до продуктивності (і здорового глузду), яким користувалися й інші видатні особистості — від топ-менеджерів Google до Альберта Ейнштейна, пише Inc.
Цукерберг наголосив, що цей підхід називається правилом 80 відсотків.
Йдеться про те, щоб зберігати для себе "значну кількість часу вільною".
Бізнесмен наголосив, що планує тільки 80% робочого часу, а решту 20% — залишає вільними на випадок несподіваних завдань.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-