Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності

Американський програміст і підприємець Марк Цукерберг наразі є одним із найуспішніших та найзаможніших людей планети. Однак досі він не розповідав, як все встигає у цьому бурхливому світі.

Цукерберг пояснив, як організоване його життя

За словами підприємця, він обрав для себе альтернативний підхід до продуктивності (і здорового глузду), яким користувалися й інші видатні особистості — від топ-менеджерів Google до Альберта Ейнштейна, пише Inc.

Цукерберг наголосив, що цей підхід називається правилом 80 відсотків.

Йдеться про те, щоб зберігати для себе "значну кількість часу вільною".

Я стаю дуже роздратованим і впадаю в поганий настрій, якщо весь мій день розписаний, а в мене є важливе завдання, на яке я не знаходжу часу, тому що сиджу на менш значущих зустрічах. Кілька таких днів поспіль — і я просто вибухаю, — зізнається Цукерберг. Поширити

Бізнесмен наголосив, що планує тільки 80% робочого часу, а решту 20% — залишає вільними на випадок несподіваних завдань.