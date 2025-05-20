Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності
Категорія
Технології
Дата публікації

Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності

Цукерберг пояснив, як організоване його життя
Джерело:  online.ua

Американський програміст і підприємець Марк Цукерберг наразі є одним із найуспішніших та найзаможніших людей планети. Однак досі він не розповідав, як все встигає у цьому бурхливому світі.

Головні тези:

  • Марк Цукерберг розповів про правило 80 відсотків.
  • Згідно з цим підходом важливо забезпечити собі резервний час у розкладі для ефективного виконання завдань.

Цукерберг пояснив, як організоване його життя

За словами підприємця, він обрав для себе альтернативний підхід до продуктивності (і здорового глузду), яким користувалися й інші видатні особистості — від топ-менеджерів Google до Альберта Ейнштейна, пише Inc.

Цукерберг наголосив, що цей підхід називається правилом 80 відсотків.

Йдеться про те, щоб зберігати для себе "значну кількість часу вільною".

Я стаю дуже роздратованим і впадаю в поганий настрій, якщо весь мій день розписаний, а в мене є важливе завдання, на яке я не знаходжу часу, тому що сиджу на менш значущих зустрічах. Кілька таких днів поспіль — і я просто вибухаю, — зізнається Цукерберг.

Бізнесмен наголосив, що планує тільки 80% робочого часу, а решту 20% — залишає вільними на випадок несподіваних завдань.

Я завжди кажу людям: прагніть брати на себе менше зобов'язань, ніж можете. У підсумку ви досягнете ідеального балансу. Намагайтеся заповнювати тільки 80% розкладу — і це приведе вас до правильного рівня зайнятості.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Маск, Цукерберг і Безос очолили оновлений рейтинг мільярдерів світу
список
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту
Цукерберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Цукерберг анонсував нову цифрову революцію
Цукерберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?