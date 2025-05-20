Цукерберг раскрыл простой секрет своей производительности

Американский программист и предприниматель Марк Цукерберг является одним из самых успешных и богатых людей планеты. Однако до сих пор он не рассказывал, как все успевает в этом бурном мире.
Главные тезисы
- Марк Цукерберг рассказал о правиле 80 процентов.
- Согласно этому подходу важно обеспечить себе резервное время в расписании для эффективного выполнения задач.
Цукерберг объяснил, как организована его жизнь
По словам предпринимателя, он избрал для себя альтернативный подход к производительности (и здравому смыслу), которым пользовались и другие выдающиеся личности — от топ-менеджеров Google до Альберта Эйнштейна, пишет Inc.
Цукерберг подчеркнул, что этот подход называется правилом 80 процентов.
Речь идет о том, чтобы сохранять для себя "значительное количество свободного времени".
Бизнесмен подчеркнул, что планирует только 80% рабочего времени, а остальные 20% оставляет свободными на случай неожиданных задач.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-