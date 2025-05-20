Цукерберг раскрыл простой секрет своей производительности
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Технологии
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Цукерберг раскрыл простой секрет своей производительности

Цукерберг объяснил, как организована его жизнь
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Источник:  online.ua

Американский программист и предприниматель Марк Цукерберг является одним из самых успешных и богатых людей планеты. Однако до сих пор он не рассказывал, как все успевает в этом бурном мире.

Главные тезисы

  • Марк Цукерберг рассказал о правиле 80 процентов.
  • Согласно этому подходу важно обеспечить себе резервное время в расписании для эффективного выполнения задач.

Цукерберг объяснил, как организована его жизнь

По словам предпринимателя, он избрал для себя альтернативный подход к производительности (и здравому смыслу), которым пользовались и другие выдающиеся личности — от топ-менеджеров Google до Альберта Эйнштейна, пишет Inc.

Цукерберг подчеркнул, что этот подход называется правилом 80 процентов.

Речь идет о том, чтобы сохранять для себя "значительное количество свободного времени".

Я становлюсь очень раздраженным и впадаю в плохое настроение, если весь мой день расписан, а у меня есть важная задача, на которую я не нахожу времени, потому что сижу на менее значимых встречах. Несколько таких дней подряд — и я просто взрываюсь, — признается Цукерберг.

Бизнесмен подчеркнул, что планирует только 80% рабочего времени, а остальные 20% оставляет свободными на случай неожиданных задач.

Я всегда говорю людям: старайтесь брать на себя меньше обязательств, чем можете. В итоге вы добьетесь идеального баланса. Старайтесь заполнять только 80% расписания — и это приведет вас к правильному уровню занятости.

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