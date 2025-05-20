Цукерберг раскрыл простой секрет своей производительности

Американский программист и предприниматель Марк Цукерберг является одним из самых успешных и богатых людей планеты. Однако до сих пор он не рассказывал, как все успевает в этом бурном мире.

Цукерберг объяснил, как организована его жизнь

По словам предпринимателя, он избрал для себя альтернативный подход к производительности (и здравому смыслу), которым пользовались и другие выдающиеся личности — от топ-менеджеров Google до Альберта Эйнштейна, пишет Inc.

Цукерберг подчеркнул, что этот подход называется правилом 80 процентов.

Речь идет о том, чтобы сохранять для себя "значительное количество свободного времени".

Я становлюсь очень раздраженным и впадаю в плохое настроение, если весь мой день расписан, а у меня есть важная задача, на которую я не нахожу времени, потому что сижу на менее значимых встречах. Несколько таких дней подряд — и я просто взрываюсь, — признается Цукерберг. Поделиться

Бизнесмен подчеркнул, что планирует только 80% рабочего времени, а остальные 20% оставляет свободными на случай неожиданных задач.