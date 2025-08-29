Cуперники врятували пілота просто під час гонки NASCAR — відео

Світ шокувало нове відео, яке зняли під час гонки NASCAR. Що важливо розуміти, йдеться про дійсно вражаючий епізод, який довів, що справжній спорт знаходиться поза межами конкуренції.

Що сталося під час гонок NASCAR

Журналісти звернули увагу на те, що під час гонки в одного з болідів несподівано відлетіло колесо.

У більшості випадків це означало б для пілота це кінець змагання, однак не цього разу.

Під час гонок NASCAR сталося щось дійсно неймовірне, про що зараз говорить увесь світ.

Екіпаж команди-суперника блискавично втрутився в ситуацію. Вони організували імпровізований піт-стоп і буквально за кілька секунд повернули гонщика на трасу. Поширити

Шанувальники не приховують свого захвату від такого жесту спортивного духу.

Користувачі соціальних мереж у коментарях до ролика зазначають, що команда №23 тепер "заборгувала команді №19 щедрий стейк за таку допомогу".

Що важливо розуміти, NASCAR (англ. National Association of Stock Car Auto Racing, Inc.) — це приватне американське підприємство, що займається організацією професійних перегонів на стокових автомобілях та супутньою діяльністю.