Cуперники врятували пілота просто під час гонки NASCAR — відео

Світ шокувало нове відео, яке зняли під час гонки NASCAR. Що важливо розуміти, йдеться про дійсно вражаючий епізод, який довів, що справжній спорт знаходиться поза межами конкуренції.

Головні тези:

  • Під час гонки в одного з болідів несподівано відлетіло колесо.
  • Усіх шокував той факт, що команди суперників кинулися йому на допомогу.

Що сталося під час гонок NASCAR

Журналісти звернули увагу на те, що під час гонки в одного з болідів несподівано відлетіло колесо.

У більшості випадків це означало б для пілота це кінець змагання, однак не цього разу.

Під час гонок NASCAR сталося щось дійсно неймовірне, про що зараз говорить увесь світ.

Екіпаж команди-суперника блискавично втрутився в ситуацію. Вони організували імпровізований піт-стоп і буквально за кілька секунд повернули гонщика на трасу.

Шанувальники не приховують свого захвату від такого жесту спортивного духу.

Користувачі соціальних мереж у коментарях до ролика зазначають, що команда №23 тепер "заборгувала команді №19 щедрий стейк за таку допомогу".

Що важливо розуміти, NASCAR (англ. National Association of Stock Car Auto Racing, Inc.) — це приватне американське підприємство, що займається організацією професійних перегонів на стокових автомобілях та супутньою діяльністю.

