Спортивна драма "Формула-1" зібрала понад 140 млн дол за перший вікенд прокату

Спортивна драма Джозефа Косинські про чемпіонат з автоперегонів "Формула-1" стала першим комерційно успішним фільмом для Apple, яка профінансувала стрічку.
Головні тези:
- Фільм “Формула-1” став комерційним успіхом для Apple, збираючи понад 140 млн доларів у прокаті за перший вікенд.
- Стартові продажі “Формули-1” є вражаючими, особливо зважаючи на те, що фільм не є частиною вже існуючої кінофраншизи.
- Apple використовує фільми як маркетинговий інструмент для просування своїх технологій та стрімінгового сервісу Apple TV+.
"Формула-1" зібрала понад 140 млн дол у прокаті
Високобюджетна драма "Формула-1" про перегони з Бредом Піттом у головній ролі зібрала 55,6 млн дол у перші вихідні в США. У міжнародному прокаті фільм отримав 88,4 млн дол на 78 ринках.
Фільм зняв Джозеф Косинські — режисер фільму "Топ Ґан: Маверік". "Формула-1" розповідає про Сонні Хейса (Пітт) - колишнього пілота Формули-1, якого переконали повернутися до популярного автоспорту, щоб тренувати спритного новачка (Демсон Ідріс) та врятувати команду, що зазнає невдачі.
Ми в захваті від світової реакції на "Формулу-1" та вдячні глядачам, які з таким ентузіазмом сприйняли фільм. Цей успіх є свідченням бачення Джо, Джеррі [Брукгаймера], Бреда та [чемпіона Формули-1] Льюїса [Гамільтона], а також зусиль усього акторського складу та знімальної групи. Разом із Формулою-1 вони створили натхненну кінематографічну подорож, яка передає енергію та дух спорту, - поділився керівник відділу світового відео Apple Джеймі Ерліхт.
"Формула-1" також стала першим комерційним хітом для Apple - технологічного гіганта, який профінансував фільм з бюджетом майже 250 млн дол.
На відміну від традиційної студії, Apple менше залежить від касових зборів та продажів домашніх розваг, щоб виправдати свої інвестиції у фільми з великим бюджетом. Компанія розглядає свої фільми та телешоу як маркетинговий інструмент для своїх технологій та Apple TV+.
Завдяки такому широкому охопленню Apple має унікальні способи просування своїх фільмів, зокрема розміщення трейлера "Формули-1" на головному екрані свого стримінгового сервісу та активація push-сповіщень для iPhone про "Формулу-1".
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