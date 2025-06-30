Спортивна драма "Формула-1" зібрала понад 140 млн дол за перший вікенд прокату

Спортивна драма Джозефа Косинські про чемпіонат з автоперегонів "Формула-1" стала першим комерційно успішним фільмом для Apple, яка профінансувала стрічку.

"Формула-1" зібрала понад 140 млн дол у прокаті

Високобюджетна драма "Формула-1" про перегони з Бредом Піттом у головній ролі зібрала 55,6 млн дол у перші вихідні в США. У міжнародному прокаті фільм отримав 88,4 млн дол на 78 ринках.

Ці стартові продажі квитків є значними, враховуючи, що "Формула-1" – це фільм для дорослих, який не є частиною наявної кінофраншизи. Це рідкість у сучасному кінотеатральному світі, де переважає інтелектуальна власність. Поширити

Фільм зняв Джозеф Косинські — режисер фільму "Топ Ґан: Маверік". "Формула-1" розповідає про Сонні Хейса (Пітт) - колишнього пілота Формули-1, якого переконали повернутися до популярного автоспорту, щоб тренувати спритного новачка (Демсон Ідріс) та врятувати команду, що зазнає невдачі.

Ми в захваті від світової реакції на "Формулу-1" та вдячні глядачам, які з таким ентузіазмом сприйняли фільм. Цей успіх є свідченням бачення Джо, Джеррі [Брукгаймера], Бреда та [чемпіона Формули-1] Льюїса [Гамільтона], а також зусиль усього акторського складу та знімальної групи. Разом із Формулою-1 вони створили натхненну кінематографічну подорож, яка передає енергію та дух спорту, - поділився керівник відділу світового відео Apple Джеймі Ерліхт.

"Формула-1" також стала першим комерційним хітом для Apple - технологічного гіганта, який профінансував фільм з бюджетом майже 250 млн дол.

Ця сума не враховує багатомільйонні витрати на рекламну, зокрема престур по всьому світу. А оскільки Apple не має дистриб'юторського підрозділу, компанія платить Warner Bros. за показ фільму в кінотеатрах. Warner Bros. також отримуватиме відсоток від кінотеатральних доходів, який зростає залежно від певних показників касових зборів. Поширити

На відміну від традиційної студії, Apple менше залежить від касових зборів та продажів домашніх розваг, щоб виправдати свої інвестиції у фільми з великим бюджетом. Компанія розглядає свої фільми та телешоу як маркетинговий інструмент для своїх технологій та Apple TV+.