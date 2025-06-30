Спортивная драма "Формула-1" собрала более 140 млн долл за первый уик-энд проката

Спортивная драма Джозефа Косински о чемпионате по автогонкам "Формула-1" стала первым коммерчески успешным фильмом для Apple, профинансировавшей ленту.
Главные тезисы
- Фильм Формула-1 стал коммерческим успехом для Apple, собрав более 140 млн долларов за первый уик-энд проката.
- Этот фильм является редким примером успешного коммерческого проекта, не входящего в кинофраншизу, особенно для взрослой аудитории.
- Apple использует фильмы в качестве маркетингового инструмента для продвижения своих технологий и стримингового сервиса Apple TV+.
"Формула-1" собрала более 140 млн долл. в прокате
Высокобюджетная драма "Формула-1" о гонках с Брэдом Питтом в главной роли собрала 55,6 млн долл. в первые выходные в США. В международном прокате фильм получил 88,4 млн долл. на 78 рынках.
Фильм снял Джозеф Косински — режиссер фильма "Топ Ган: Маверик". "Формула-1" рассказывает о Сонни Хейсе (Питт) — бывшем пилоте Формулы-1, которого убедили вернуться к популярному автоспорту, чтобы тренировать ловкого новичка (Демсон Идрис) и спасти команду, терпящую неудачу.
Мы в восторге от мировой реакции на "Формулу-1" и благодарны зрителям, которые с таким энтузиазмом восприняли фильм. Этот успех является свидетельством видения Джо, Джерри [Брукгаймера], Брэда и [чемпиона Формулы-1] Льюиса [Гамильтона], а также усилий всего актерского состава и съемочной группы. Вместе с Формулой-1 они создали вдохновенное кинематографическое путешествие, которое передает энергию и дух спорта, — поделился руководитель отдела мирового видео Apple Джейми Эрлихт.
"Формула-1" также стала первым коммерческим хитом для Apple — технологического гиганта, профинансировавшего фильм с бюджетом почти 250 млн дол.
В отличие от традиционной студии Apple меньше зависит от кассовых сборов и продаж домашних развлечений, чтобы оправдать свои инвестиции в фильмы с большим бюджетом. Компания рассматривает свои фильмы и телешоу как маркетинговый инструмент для своих технологий и Apple TV+.
Благодаря такому широкому охвату Apple имеет уникальные способы продвижения своих фильмов, в частности, размещение трейлера "Формулы-1" на главном экране своего стримингового сервиса и активация push-уведомлений для iPhone о "Формуле-1".
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