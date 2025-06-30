Спортивная драма "Формула-1" собрала более 140 млн долл за первый уик-энд проката

Спортивная драма Джозефа Косински о чемпионате по автогонкам "Формула-1" стала первым коммерчески успешным фильмом для Apple, профинансировавшей ленту.

"Формула-1" собрала более 140 млн долл. в прокате

Высокобюджетная драма "Формула-1" о гонках с Брэдом Питтом в главной роли собрала 55,6 млн долл. в первые выходные в США. В международном прокате фильм получил 88,4 млн долл. на 78 рынках.

Эти стартовые продажи билетов значительны, учитывая, что "Формула-1" — это фильм для взрослых, который не является частью имеющейся кинофраншизы. Это редкость в современном кинотеатральном мире, где преобладает интеллектуальная собственность. Поделиться

Фильм снял Джозеф Косински — режиссер фильма "Топ Ган: Маверик". "Формула-1" рассказывает о Сонни Хейсе (Питт) — бывшем пилоте Формулы-1, которого убедили вернуться к популярному автоспорту, чтобы тренировать ловкого новичка (Демсон Идрис) и спасти команду, терпящую неудачу.

Мы в восторге от мировой реакции на "Формулу-1" и благодарны зрителям, которые с таким энтузиазмом восприняли фильм. Этот успех является свидетельством видения Джо, Джерри [Брукгаймера], Брэда и [чемпиона Формулы-1] Льюиса [Гамильтона], а также усилий всего актерского состава и съемочной группы. Вместе с Формулой-1 они создали вдохновенное кинематографическое путешествие, которое передает энергию и дух спорта, — поделился руководитель отдела мирового видео Apple Джейми Эрлихт.

"Формула-1" также стала первым коммерческим хитом для Apple — технологического гиганта, профинансировавшего фильм с бюджетом почти 250 млн дол.

Эта сумма не учитывает многомиллионные расходы на рекламную, в том числе престур по всему миру. А поскольку Apple не имеет дистрибьюторского подразделения, компания платит Warner Bros. показ фильма в кинотеатрах. Warner Bros. также будет получать процент от кинотеатральных доходов, возрастающий в зависимости от определенных показателей кассовых сборов. Поделиться

В отличие от традиционной студии Apple меньше зависит от кассовых сборов и продаж домашних развлечений, чтобы оправдать свои инвестиции в фильмы с большим бюджетом. Компания рассматривает свои фильмы и телешоу как маркетинговый инструмент для своих технологий и Apple TV+.