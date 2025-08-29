Соперники спасли пилота прямо во время гонки NASCAR — видео

Мир шокировал новое видео, которое сняли во время гонки NASCAR. Что важно понимать, речь идет о действительно впечатляющем эпизоде, который доказал, что настоящий спорт находится вне конкуренции.

Что произошло во время гонок NASCAR

Журналисты обратили внимание на то, что во время гонки у одного из болидов неожиданно отлетело колесо.

В большинстве случаев это означало бы для пилота конец соревнования, однако не в этот раз.

Во время гонок NASCAR произошло нечто действительно невероятное, о чем сейчас говорит весь мир.

Экипаж команды-соперника молниеносно вмешался в ситуацию. Они организовали импровизированный пит-стоп и буквально через несколько секунд вернули гонщика на трассу. Поделиться

Поклонники не скрывают своего восторга от такого жеста спортивного духа.

Пользователи социальных сетей в комментариях к ролику отмечают, что команда №23 теперь "должна команде №19 щедрый стейк за такую помощь".

Что важно понимать, NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing, Inc.) — это частное американское предприятие, занимающееся организацией профессиональной гонки на стоковых автомобилях и сопутствующей деятельностью.