Соперники спасли пилота прямо во время гонки NASCAR — видео

Мир шокировал новое видео, которое сняли во время гонки NASCAR. Что важно понимать, речь идет о действительно впечатляющем эпизоде, который доказал, что настоящий спорт находится вне конкуренции.
Главные тезисы
- Во время гонки у одного из болидов неожиданно отлетело колесо.
- Всех шокировал тот факт, что команда соперника сразу устремились ему на помощь.
Что произошло во время гонок NASCAR
Журналисты обратили внимание на то, что во время гонки у одного из болидов неожиданно отлетело колесо.
В большинстве случаев это означало бы для пилота конец соревнования, однако не в этот раз.
Во время гонок NASCAR произошло нечто действительно невероятное, о чем сейчас говорит весь мир.
Поклонники не скрывают своего восторга от такого жеста спортивного духа.
Пользователи социальных сетей в комментариях к ролику отмечают, что команда №23 теперь "должна команде №19 щедрый стейк за такую помощь".
Что важно понимать, NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing, Inc.) — это частное американское предприятие, занимающееся организацией профессиональной гонки на стоковых автомобилях и сопутствующей деятельностью.
