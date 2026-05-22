Cупутники виявили загадкові зміни нічного освітлення Землі

Супутники NASA виявили зміни нічного освітлення Землі, які повністю руйнують попередні уявлення вчених. Штучне світло на планеті більше не зростає стабільно — натомість ночі почали мерехтіти у складних і непередбачуваних візерунках.

Проєкт NASA Black Marble аналізував дані з супутникових сенсорів протягом майже десятиліття. Вчені з'ясували, що ночі на Землі одночасно світлішають і тьмяніють у різних куточках світу, що відображає діяльність людини, використання енергії та зміни політики.

На нових картах зафіксували як стрімке міське розширення, так і масштабні затемнення.

На їх думку, глобальна картина нічної планети наразі не є однорідною. Поки міста західного узбережжя США, Китай та північна Індія демонструють стрімке зростання нічного світла через індустріалізацію, інші регіони буквально занурюються у темряву.

Так, у Великій Британії та Нідерландах рівень освітлення впав на 22% та 21% відповідно, а Париж та інші регіони країни зазнали зниження на 33%.

Як зазначається у досліджені опублікованому в журналі Nature, це масове затемнення європейських міст суттєво посилилося у 2022 році. На думку експертів, такі процеси відбулися на тлі регіональної енергетичної кризи, спричиненої російсько-українською війною.

Водночас загальне глобальне сяйво планети за період дослідження зросло на 34%, проте це зростання приховує серйозні локальні спади.

Дослідники описують ці "двонаправлені зміни" як викриття складних ритмів планети: промислові буми поряд із заходами енергозбереження, міський ріст і політичне зменшення освітлення.