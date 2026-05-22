Спутники обнаружили загадочные смены ночного освещения Земли

Спутники NASA обнаружили изменения ночного освещения Земли, полностью разрушающие предыдущие представления ученых. Искусственный свет на планете больше не растет стабильно — ночи начали мерцать в сложных и непредсказуемых узорах.

Проект NASA Black Marble анализировал данные по спутниковым сенсорам в течение почти десятилетия. Ученые выяснили, что ночи на Земле одновременно светлеют и тускнеют в разных уголках мира, отражающих деятельность человека, использование энергии и изменения политики.

На новых картах зафиксировали как быстрое городское расширение, так и масштабные затмения.

По их мнению, глобальная картина ночной планеты пока не однородна. Пока города западного побережья США, Китай и северная Индия демонстрируют стремительный рост ночного света из-за индустриализации, другие регионы буквально погружаются во тьму.

Так, в Великобритании и Нидерландах уровень освещения упал на 22% и 21% соответственно, а Париж и другие регионы страны подверглись снижению на 33%.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, это массовое затмение европейских городов существенно усилилось в 2022 году. По мнению экспертов, такие процессы произошли на фоне регионального энергетического кризиса, вызванного российско-украинской войной.

В то же время, общее глобальное сияние планеты за период исследования выросло на 34%, однако этот рост скрывает серьезные локальные спады.

Исследователи описывают эти "двунаправленные изменения" как разоблачение сложных ритмов планеты: промышленные бумы наряду с мерами энергосбережения, городской рост и политическое уменьшение освещения.