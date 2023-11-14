Цього не буде. Боррель озвучив підсумки засідання Ради ЄС щодо України

13 листопада шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель офіційно підтвердив, що проводить роботу над підготовкою майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки для України.

Боррель запевняє, що Україна є пріоритетом для Євросоюзу

За словами європейського дипломата, під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ Європейського Союзу "ухвалили спільне послання на підтримку України".

Окрім того, зазначається, що на засіданні міністри також заслухали очільника українського МЗС Дмитра Кулебу.

Україна є пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, виконуючи завдання Європейської ради, – заявив Жозеп Боррель. Поширити

Як Євросоюз планує посилити підтримку України

Як уже згадувалося раніше, під час саміту 27 жовтня лідери країн-членів Європейського союзу доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з офіційним Києвом щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки.

Окрім того, дипломат повинен буде доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.

Що важливо розуміти, під час засідання в червні лідери ЄС заговорили про готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску. Поширити

Шеф європейської дипломатії раніше говорив про плани щодо виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій".

Однак, як вдалося дізнатися журналістам, його наміри зустріли опір з боку окремих членів блоку і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.