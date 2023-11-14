Этого не будет. Боррель озвучил итоги заседания Совета ЕС относительно Украины

13 ноября шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель официально подтвердил, что проводит работу по подготовке будущих обязательств ЕС в сфере безопасности для Украины.
Боррель уверяет, что Украина является приоритетом для Евросоюза
По словам европейского дипломата, во время встречи 27 министров иностранных дел Европейского Союза "приняли совместное послание в поддержку Украины".
Кроме того, сообщается, что на заседании министры также заслушали главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
Как Евросоюз планирует усилить поддержку Украины
Как уже упоминалось ранее, в ходе саммита 27 октября лидеры стран-членов Европейского союза поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Радой", провести консультации с официальным Киевом по поводу будущих обязательств ЕС в сфере безопасности.
Кроме того, дипломат должен будет доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.
Шеф европейской дипломатии ранее говорил о планах касательно выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как части этих "безопасных гарантий".
Однако, как удалось узнать журналистам, его намерения встретили сопротивление со стороны отдельных членов блока и не могут быть реализованы в нынешнем виде.
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