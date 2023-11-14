Этого не будет. Боррель озвучил итоги заседания Совета ЕС относительно Украины
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Этого не будет. Боррель озвучил итоги заседания Совета ЕС относительно Украины

Жозеп Боррель
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Источник:  Жозеп Боррель

13 ноября шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель официально подтвердил, что проводит работу по подготовке будущих обязательств ЕС в сфере безопасности для Украины.

Боррель уверяет, что Украина является приоритетом для Евросоюза

По словам европейского дипломата, во время встречи 27 министров иностранных дел Европейского Союза "приняли совместное послание в поддержку Украины".

Кроме того, сообщается, что на заседании министры также заслушали главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

Украина является приоритетом ЕС – не будет никакой усталости от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в сфере безопасности, выполняя задачи Европейского совета, – заявил Жозеп Боррель.

Как Евросоюз планирует усилить поддержку Украины

Как уже упоминалось ранее, в ходе саммита 27 октября лидеры стран-членов Европейского союза поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Радой", провести консультации с официальным Киевом по поводу будущих обязательств ЕС в сфере безопасности.

Кроме того, дипломат должен будет доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

Что важно понимать, во время заседания в июне лидеры ЕС заговорили о готовности внести вклад в будущие обязательства безопасности Украины и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Шеф европейской дипломатии ранее говорил о планах касательно выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как части этих "безопасных гарантий".

Однако, как удалось узнать журналистам, его намерения встретили сопротивление со стороны отдельных членов блока и не могут быть реализованы в нынешнем виде.

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