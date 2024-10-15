Увечері, 17 жовтня, у небі можна буде побачити надвеликий Місяць, що має також назву "Місяць мисливця". Він буде найближчим до Землі повним Місяцем у 2024 році, а отже - найбільшим.

Коли на небі можна буде побачити найбільший Місяць у цьому році

Зазначається, що "Місяць мисливця" наблизиться до Землі на відстань близько 357 тис 364 км. Через це він виглядатиме на 30% яскравішим і більшим майже на 15%.

Він буде вже третім Супермісяцем у цьому році.

17 жовтня о 14:26 за київським часом Місяць опиниться в точці повної фази, але насолодитися його красою можна буде протягом кількох днів — як напередодні, так і опісля. Найкращий час для спостереження — відразу після заходу Сонця.

Супермісяць

Під час сходження Місяць приблизно розташується між Сатурном (праворуч) і Юпітером (ліворуч).

Юпітер має з’явитись на нічному небі через годину після появи Супермісяця. А 20 жовтня Місяць і Юпітер зійдуть разом.

Чому повний Місяць у жовтні отримав назву "Місяць мисливця"

Ця назва походить від англосаксонських традицій: колись його поява вказувала мисливцям, що настав час готуватися до зими. Його ще називають "Місяцем падаючого листя" або "Кривавим Місяцем".

Наступний повний Місяць очікується 15 листопада. Його зазвичай називають "Місяцем бобра", "Місяцем інею" або "Місяцем замерзання". Цей Місяць також буде останнім у 2024 році супермісяцем.

Цікаво, що згідно з останніми результатами, отриманими американськими дослідниками з Пенсільванії, Земля буквально “захопила у полон” Місяць під час близького зіткнення з подвійною системою — Місяцем та іншим скелястим об’єктом.

Однак, що важливо розуміти, Місяць більше узгоджується з Сонцем, ніж з екватором Землі.

На переконання науковців, Земля мала всі шанси, щоб “взяти в полон” супутник, навіть більший за Місяць, до прикладу, Меркурій або Марс.

Науковці дійшли висновку, що початкова еліптична орбіта Місяця скоротилася протягом тисячоліть.

Окрім того, наголошується, що вона також стала більш круговою, доки не зафіксувалась у тому виді, як є зараз.