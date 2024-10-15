На этой неделе в небе взойдет Суперлуна. Когда ее можно будет увидеть
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Наука и медицина
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На этой неделе в небе взойдет Суперлуна. Когда ее можно будет увидеть

Суперлуние
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Источник:  Live Science

Вечером, 17 октября, в небе можно будет увидеть сверхбольшую Луну, которая также называется "Луна охотника". Он будет самым близким к Земле полной Луной в 2024 году, а значит - самой большой.

Главные тезисы

  • 17 октября в небе можно будет увидеть самый большой Суперлуна в этом году, “Луну охотника”, которая будет на 15% ярче и больше.
  • Полная Луна получила название “Луна охотника” по англосаксонским традициям, указывающим на наступление зимы.
  • Земля могла “захватить в плен” Луну в результате столкновения с двойной системой, приведшим к изменениям в орбите спутника.
  • Из-за эволюции приливов орбита Луны стала более круговой и спутник начал постепенно удаляться от Земли.
  • Следующая Суперлуние, “Луна бобра”, ожидается 15 ноября, и это будет последняя Суперлуна в 2024 году.

Когда на небе можно будет увидеть самую большую Луну в этом году

Отмечается, что "Луна охотника" приблизится к Земле на расстояние около 357 тыс. 364 км. Поэтому он будет выглядеть на 30% ярче и больше почти на 15%.

Он будет уже третьим Супермесяцем в этом году.

17 октября в 14:26 по киевскому времени Луна окажется в точке полной фазы, но насладиться ее красотой можно будет несколько дней — как накануне, так и после. Лучшее время для наблюдения — сразу после захода Солнца.

На этой неделе в небе взойдет Супермесяц
Суперлуние

Во время восхождения Луна примерно расположится между Сатурном (справа) и Юпитером (слева).

Юпитер должен появиться на ночном небе час спустя после появления Супермесяца. А 20 октября Луна и Юпитер сойдут вместе.

Почему полная Луна в октябре получила название "Луна охотника"

Это название происходит от англосаксонских традиций: когда-то его появление указывало охотникам, что пора готовиться к зиме. Его еще называют "Луной падающих листьев" или "Кровавой Луной".

Следующая полная Луна ожидается 15 ноября. Его обычно называют "Луной бобра", "Луной инея" или "Луной замерзания". Эта Луна также будет последней в 2024 году супермесяцем.

Интересно, что согласно последним результатам, полученным американскими исследователями из Пенсильвании, Земля буквально "захватила в плен" Луну во время близкого столкновения с двойной системой — Луной и другим скалистым объектом.

Однако, что важно понимать, Луна больше согласуется с Солнцем, чем с экватором Земли.

По убеждению ученых, Земля имела все шансы, чтобы "взять" спутник, даже больше Луны, к примеру, Меркурий или Марс.

Ученые пришли к выводу, что начальная эллиптическая орбита Луны сократилась на протяжении тысячелетий.

Кроме того, отмечается, что она стала более круговой, пока не зафиксировалась в том виде, как есть сейчас.

Однако из-за эволюции приливов ситуация изменилась и спутник начал постепенно удаляться. Ежегодно Луна становится дальше на 3 сантиметра.

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