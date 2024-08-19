В течение нескольких дней с 19 по 21 августа в Украине будет возможность наблюдать за довольно редким явлением - полной Голубой Суперлуной.

Что известно о редком явлении Голубой Суперлуны

По информации ученых из NASA, явление Голубой Суперлуны возникает не часто.

Вычислить частоту появления Голубой Суперлуны непросто, поскольку термины "Голубая Луна" и "Суперлуна" не научны.

Голубая Суперлуна

Суперлуной обычно называют такое расположение естественного спутника Земли, когда он находится в пределах 90% от ближайшего из возможных расстояний до планеты.

В этот период Луна выглядит на 30% ярче и на 14% больше обычного.

Из-за близкого расположения к Земле Луна также приобретает красноватый или оранжевый оттенки.

Такое приближение Луны к Земле часто вызывает более сильные приливы.

Августовская Суперлуна станет первым из четырех явлений, которые произойдут в 2024 году. В следующий раз он приблизится на такое же расстояние к Земле 17 октября.

Что собой представляет Голубая Суперлуна

Голубой Луной называют астрономические события, которые, как ни странно, не связаны с изменением окраски спутника Земли.

По оригинальному значению, это – третий полный месяц в сезоне.

Происхождение этого названия в английском языке датируется 1528 годом, когда из-за ошибок в установлении дат Великого поста и Пасхи называли космический объект Blue Moon.

Вероятно, такое название могло возникнуть и из-за пыли в атмосфере Луны, из-за которой спутник приобретает немного голубого цвета.

Кроме того, с 1940-х годов термин "Голубая Луна" используют для второй по счету полной Луны в одном календарном месяце, который происходит раз в 2-3 года.

На этот раз астрономы говорят о появлении в небе голубого месяца во втором смысле.

Явление можно будет увидеть своими глазами сразу после появления в небе Луны.