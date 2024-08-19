В течение нескольких дней с 19 по 21 августа в Украине будет возможность наблюдать за довольно редким явлением - полной Голубой Суперлуной.
Главные тезисы
- Голубая Суперлуна – редкое астрономическое явление, которое можно будет увидеть в Украине с 19 по 21 августа.
- Суперлуна выглядит ярче и крупнее обычной Луны, несмотря на отсутствие изменений в ее окраске.
- Эффекты Голубой Суперлуны вызывают впечатления и могут быть наблюдаемы при появлении спутника в небе.
- Это первое из четырех подобных явлений в 2024 году, следующая возможность увидеть Голубую Суперлуну будет в октябре.
- Изучение Голубой Суперлуны интересно и важно для понимания астрономических явлений и их влияния на Землю.
Что известно о редком явлении Голубой Суперлуны
По информации ученых из NASA, явление Голубой Суперлуны возникает не часто.
Вычислить частоту появления Голубой Суперлуны непросто, поскольку термины "Голубая Луна" и "Суперлуна" не научны.
Суперлуной обычно называют такое расположение естественного спутника Земли, когда он находится в пределах 90% от ближайшего из возможных расстояний до планеты.
В этот период Луна выглядит на 30% ярче и на 14% больше обычного.
Из-за близкого расположения к Земле Луна также приобретает красноватый или оранжевый оттенки.
Такое приближение Луны к Земле часто вызывает более сильные приливы.
Августовская Суперлуна станет первым из четырех явлений, которые произойдут в 2024 году. В следующий раз он приблизится на такое же расстояние к Земле 17 октября.
Что собой представляет Голубая Суперлуна
Голубой Луной называют астрономические события, которые, как ни странно, не связаны с изменением окраски спутника Земли.
По оригинальному значению, это – третий полный месяц в сезоне.
Происхождение этого названия в английском языке датируется 1528 годом, когда из-за ошибок в установлении дат Великого поста и Пасхи называли космический объект Blue Moon.
Вероятно, такое название могло возникнуть и из-за пыли в атмосфере Луны, из-за которой спутник приобретает немного голубого цвета.
Кроме того, с 1940-х годов термин "Голубая Луна" используют для второй по счету полной Луны в одном календарном месяце, который происходит раз в 2-3 года.
На этот раз астрономы говорят о появлении в небе голубого месяца во втором смысле.
Явление можно будет увидеть своими глазами сразу после появления в небе Луны.
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