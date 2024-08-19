Украинцы в течение нескольких дней смогут наблюдать за Голубой Суперлуной
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинцы в течение нескольких дней смогут наблюдать за Голубой Суперлуной

Голубая Суперлуна
Читати українською
Источник:  Space.com

В течение нескольких дней с 19 по 21 августа в Украине будет возможность наблюдать за довольно редким явлением - полной Голубой Суперлуной. 

Главные тезисы

  • Голубая Суперлуна – редкое астрономическое явление, которое можно будет увидеть в Украине с 19 по 21 августа.
  • Суперлуна выглядит ярче и крупнее обычной Луны, несмотря на отсутствие изменений в ее окраске.
  • Эффекты Голубой Суперлуны вызывают впечатления и могут быть наблюдаемы при появлении спутника в небе.
  • Это первое из четырех подобных явлений в 2024 году, следующая возможность увидеть Голубую Суперлуну будет в октябре.
  • Изучение Голубой Суперлуны интересно и важно для понимания астрономических явлений и их влияния на Землю.

Что известно о редком явлении Голубой Суперлуны

По информации ученых из NASA, явление Голубой Суперлуны возникает не часто.

Вычислить частоту появления Голубой Суперлуны непросто, поскольку термины "Голубая Луна" и "Суперлуна" не научны.

В Украине можно будет наблюдать Голубую Суперлуну
Голубая Суперлуна

Суперлуной обычно называют такое расположение естественного спутника Земли, когда он находится в пределах 90% от ближайшего из возможных расстояний до планеты.

В этот период Луна выглядит на 30% ярче и на 14% больше обычного.

Из-за близкого расположения к Земле Луна также приобретает красноватый или оранжевый оттенки.

Такое приближение Луны к Земле часто вызывает более сильные приливы.

Августовская Суперлуна станет первым из четырех явлений, которые произойдут в 2024 году. В следующий раз он приблизится на такое же расстояние к Земле 17 октября.

Что собой представляет Голубая Суперлуна

Голубой Луной называют астрономические события, которые, как ни странно, не связаны с изменением окраски спутника Земли.

По оригинальному значению, это – третий полный месяц в сезоне.

Происхождение этого названия в английском языке датируется 1528 годом, когда из-за ошибок в установлении дат Великого поста и Пасхи называли космический объект Blue Moon.

Вероятно, такое название могло возникнуть и из-за пыли в атмосфере Луны, из-за которой спутник приобретает немного голубого цвета.

Кроме того, с 1940-х годов термин "Голубая Луна" используют для второй по счету полной Луны в одном календарном месяце, который происходит раз в 2-3 года.

На этот раз астрономы говорят о появлении в небе голубого месяца во втором смысле.

Явление можно будет увидеть своими глазами сразу после появления в небе Луны.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Кровавая луна и Суперлуние в один день — прямая трансляция редкого явления
Кровавая луна и Суперлуние в один день — прямая трансляция редкого явления
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Этим летом на небе можно увидеть четыре суперлуны подряд — известные даты
Этим летом на небе можно увидеть четыре суперлуны подряд — известные даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В августе впервые за 5 лет можно будет увидеть две "суперлуны"
В августе впервые за 5 лет можно будет увидеть две "суперлуны"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?