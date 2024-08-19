Протягом кількох днів з 19 по 21 серпня в Україні буде змога спостерігати за доволі рідким явищем - повним Блакитним Супермісяцем.

Що відомо про рідке явище Блакитного супермісяця

За інформацією науковців з NASA, явище Блакитного Супермісяця виникає не часто.

Вирахувати частоту появи Блакитного Супермісяця непросто, оскільки терміни "Блакитний Місяць" та "Супермісяць" не наукові.

Блакитний Супермісяць

Супермісяцем переважно називають таке розташування природнього супутника Землі, коли він перебуває в межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.

У цей період Місяць виглядає на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.

Через близьке розташування до Землі Місяць також набуває червонуватого або помаранчевого відтінків.

Таке наближення Місяця до Землі дуже часто викликає більш сильні припливи.

Серпневий Супермісяць стане першим із чотирьох явищ, які відбудуться у 2024 році. Наступного разу він наблизиться на таку ж відстань до Землі 17 жовтня.

Що собою представляє Блакитний Супермісяць

Блакитним місяцем називають астрономічні події, які, як не дивно, не пов’язані зі зміною забарвлення супутника Землі.

За оригінальним значенням, це – третій повний місяць у сезоні.

Походження цієї назви в англійській мові датується 1528 роком, коли через помилки у встановленні дат Великого посту та Великодня космічний об’єкт називали Blue Moon.

Ймовірно, така назва могла виникнути і через пил в атмосфері Місяця, через який супутник набуває трохи блакитного кольору.

Крім того, з 1940-х років термін "Блакитний Місяць" використовують для другого за рахунком повного Місяця в одному календарному місяці, що стається раз на 2-3 роки.

Цього разу астрономи говорять про виникнення в небі блакитного місяця в другому значенні.

Явище можна буде побачити на власні очі відразу після появи в небі Місяця.