"Цьому немає виправдання". Що відомо про стан Брітні Спірс після її арешту

Американська співачка Брітні Спірс стверджує, що з нею все добре після того, як її затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння в Каліфорнії.
Головні тези:
- Сини Брітні від її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна підтримують маму у цій непростій ситуації.
- Родина Спірс налаштована піклуватися про зірку та її благополуччя.
Брітні Спірс знову у центрі уваги
Про свій стан після арешту зірка розповіла давньому другу і колишньому асистенту Шону Філліпу, пише E! News.
Філліп стверджує, що вони з Брітні спілкуються майже кожного дня.
На переконання Шона, ця скандальна ситуація з його подругою не буде мати якихось серйозних наслідків.
Окрім того, наголошується, що після арешту представник Спірс оголосив, що Брітні "збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону":
