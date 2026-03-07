"Цьому немає виправдання". Що відомо про стан Брітні Спірс після її арешту

Американська співачка Брітні Спірс стверджує, що з нею все добре після того, як її затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння в Каліфорнії.

Брітні Спірс знову у центрі уваги

Про свій стан після арешту зірка розповіла давньому другу і колишньому асистенту Шону Філліпу, пише E! News.

"Вона написала: "Зі мною все гаразд". Я запитав: "Ти не проти, якщо я розповім про це?" Вона відповіла: "Так, звичайно, говори". Поширити

Філліп стверджує, що вони з Брітні спілкуються майже кожного дня.

На переконання Шона, ця скандальна ситуація з його подругою не буде мати якихось серйозних наслідків.

Це не в її характері. Вона не та людина, яка може заподіяти шкоду. Вона одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Вона просто продовжує йти вперед, — заявив Шон. Поширити

Окрім того, наголошується, що після арешту представник Спірс оголосив, що Брітні "збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону":