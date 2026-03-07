"Цьому немає виправдання". Що відомо про стан Брітні Спірс після її арешту
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Цьому немає виправдання". Що відомо про стан Брітні Спірс після її арешту

Брітні Спірс знову у центрі уваги
Джерело:  online.ua

Американська співачка Брітні Спірс стверджує, що з нею все добре після того, як її затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння в Каліфорнії. 

Головні тези:

  • Сини Брітні від її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна підтримують маму у цій непростій ситуації.
  • Родина Спірс налаштована піклуватися про зірку та її благополуччя.

Брітні Спірс знову у центрі уваги

Про свій стан після арешту зірка розповіла давньому другу і колишньому асистенту Шону Філліпу, пише E! News.

"Вона написала: "Зі мною все гаразд". Я запитав: "Ти не проти, якщо я розповім про це?" Вона відповіла: "Так, звичайно, говори".

Філліп стверджує, що вони з Брітні спілкуються майже кожного дня.

На переконання Шона, ця скандальна ситуація з його подругою не буде мати якихось серйозних наслідків.

Це не в її характері. Вона не та людина, яка може заподіяти шкоду. Вона одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Вона просто продовжує йти вперед, — заявив Шон.

Окрім того, наголошується, що після арешту представник Спірс оголосив, що Брітні "збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону":

Це був неприємний інцидент, цьому немає виправдання, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Трамп знову спровокував гучний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Геллі Беррі знову наречена
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Пішов із життя зірка Голлівуду Ерік Дейн
Ерік Дейн відійшов у вічність

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?