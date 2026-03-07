"Этому нет оправдания". Что известно о состоянии Бритни Спирс после ее ареста

Американская певица Бритни Спирс утверждает, что с ней все хорошо после того, как ее задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Калифорнии.
Главные тезисы
- Сыновья Бритни от ее бывшего мужа Кевина Федерлайна поддерживают маму в этой непростой ситуации.
- Семья Спирс настроена позаботиться о звезде и ее благополучии.
Бритни Спирс снова в центре внимания
О своем состоянии после ареста звезда рассказала давнему другу и бывшему ассистенту Шону Филлипу, пишет E! News.
Филлип утверждает, что они с Бритни общаются почти каждый день.
По убеждению Шона, эта скандальная ситуация с его подругой не будет иметь серьезных последствий.
Кроме того, указано, что после ареста представитель Спирс объявил, что Бритни "собирается принять правильные меры и соблюдать закон":
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-