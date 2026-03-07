"Этому нет оправдания". Что известно о состоянии Бритни Спирс после ее ареста

Американская певица Бритни Спирс утверждает, что с ней все хорошо после того, как ее задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Калифорнии.

Бритни Спирс снова в центре внимания

О своем состоянии после ареста звезда рассказала давнему другу и бывшему ассистенту Шону Филлипу, пишет E! News.

"Она написала: "Со мной все хорошо". Я спросил: "Ты не против, если я расскажу об этом?" Она ответила: "Да, конечно, говори". Поделиться

Филлип утверждает, что они с Бритни общаются почти каждый день.

По убеждению Шона, эта скандальная ситуация с его подругой не будет иметь серьезных последствий.

Это не в ее характере. Она не тот человек, который может причинить вред. Она одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал. Она просто продолжает идти вперед, — заявил Шон. Поделиться

Кроме того, указано, что после ареста представитель Спирс объявил, что Бритни "собирается принять правильные меры и соблюдать закон":