Данілов порадив країнам Заходу готуватись до розвалу РФ

Які ознаки розвалу Росії вбачає Данілов

За словами секретаря РНБО, яскравими свідченнями ознак розвалу Росії є події на території Башкортостану.

Данілов підкреслив, що башкири – це окремий народ, який не має ніякого відношення до росіян.

Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, - це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково розгортатиметься найближчим часом, - попередив секретар РНБО. Поширити

Він зазначив, що окремі західні партнери України дотримуються думки, що розвал РФ зашкодить якимось іншим процесам, однак у 1991 році великі країни також не вірили у розвал СРСР.

Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само, як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на карті, яка зараз належить РФ, - підкреслив Данілов. Поширити

Данілов про поширення пропагандою РФ необхідності проведення виборів в Україні

Секретар РНБО підкреслив, що поширення заяв про необхідність проведення виборів в Україні в умовах розв’язаної Росією війни є частиною масштабної інформаційної кампанії країни агресорки, спрямованої на дестабілізацію ситуації.

Росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів, - пояснює Данілов. Поширити

Він підкреслив, що українське законодавство чітко визначає умови, в яких можна проводити вибори.

За його словами, можна буде говорити про змогу проведення виборів за умови здатності повноцінно його забезпечити.

Ми знаходимося у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо, - пояснює секретар РНБО. Поширити

Він висловив здивування тим, що молоді українські журналісти активно підхоплюють цю тему та починають заявляти про загрозу демократії.

Він звернув увагу на те, що Росія має на меті знищення українців як народу та нації.