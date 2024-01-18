Данілов порадив країнам Заходу готуватись до розвалу РФ

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов радить західним партнерам готуватись до розвалу країни-агресорки Росії.
Які ознаки розвалу Росії вбачає Данілов
За словами секретаря РНБО, яскравими свідченнями ознак розвалу Росії є події на території Башкортостану.
Данілов підкреслив, що башкири – це окремий народ, який не має ніякого відношення до росіян.
Він зазначив, що окремі західні партнери України дотримуються думки, що розвал РФ зашкодить якимось іншим процесам, однак у 1991 році великі країни також не вірили у розвал СРСР.
Данілов про поширення пропагандою РФ необхідності проведення виборів в Україні
Секретар РНБО підкреслив, що поширення заяв про необхідність проведення виборів в Україні в умовах розв’язаної Росією війни є частиною масштабної інформаційної кампанії країни агресорки, спрямованої на дестабілізацію ситуації.
Він підкреслив, що українське законодавство чітко визначає умови, в яких можна проводити вибори.
За його словами, можна буде говорити про змогу проведення виборів за умови здатності повноцінно його забезпечити.
Він висловив здивування тим, що молоді українські журналісти активно підхоплюють цю тему та починають заявляти про загрозу демократії.
Він звернув увагу на те, що Росія має на меті знищення українців як народу та нації.
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