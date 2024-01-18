Данилов посоветовал странам Запада готовиться к развалу РФ

Какие признаки развала России видит Данилов

По словам секретаря СНБО, яркими свидетельствами признаков развала России есть события на территории Башкортостана.

Данилов подчеркнул, что башкиры – это отдельный народ, не имеющий никакого отношения к россиянам.

Мероприятие должно готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим - это только начало этого большого процесса, который в России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время, - предупредил секретарь СНБО. Поделиться

Он отметил, что отдельные западные партнеры Украины придерживаются мнения, что развал РФ повредит каким-либо другим процессам, однако в 1991 году большие страны также не верили в развал СССР.

Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, равно как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, которая сейчас принадлежит РФ, – подчеркнул Данилов. Поделиться

Данилов о распространении пропагандой РФ необходимости проведения выборов в Украине

Секретарь СНБО подчеркнул, что распространение заявлений о необходимости проведения выборов в Украине в условиях развязанной Россией войны является частью масштабной информационной кампании страны агрессорки, направленной на дестабилизацию ситуации.

Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства нашей страны, в том числе настаивая на якобы нелегитимности этих процессов, – объясняет Данилов. Поделиться

Он подчеркнул, что украинское законодательство четко определяет условия, в которых можно проводить выборы.

По его словам, можно будет говорить о возможности проведения выборов при способности полноценно его обеспечить.

Мы находимся в военном состоянии, во время которого обеспечить демократические выборы, которые соответствовали бы всем современным демократическим нормам, – фактически невозможно, - объясняет секретарь СНБО. Поделиться

Он выразил недоумение, что молодые украинские журналисты активно подхватывают эту тему и начинают заявлять об угрозе демократии.

Он обратил внимание на то, что Россия направлена на уничтожение украинцев как народа и нации.