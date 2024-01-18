Данилов посоветовал странам Запада готовиться к развалу РФ

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов советует западным партнерам готовиться к развалу страны-агрессорки России.
Какие признаки развала России видит Данилов
По словам секретаря СНБО, яркими свидетельствами признаков развала России есть события на территории Башкортостана.
Данилов подчеркнул, что башкиры – это отдельный народ, не имеющий никакого отношения к россиянам.
Он отметил, что отдельные западные партнеры Украины придерживаются мнения, что развал РФ повредит каким-либо другим процессам, однако в 1991 году большие страны также не верили в развал СССР.
Данилов о распространении пропагандой РФ необходимости проведения выборов в Украине
Секретарь СНБО подчеркнул, что распространение заявлений о необходимости проведения выборов в Украине в условиях развязанной Россией войны является частью масштабной информационной кампании страны агрессорки, направленной на дестабилизацию ситуации.
Он подчеркнул, что украинское законодательство четко определяет условия, в которых можно проводить выборы.
По его словам, можно будет говорить о возможности проведения выборов при способности полноценно его обеспечить.
Он выразил недоумение, что молодые украинские журналисты активно подхватывают эту тему и начинают заявлять об угрозе демократии.
Он обратил внимание на то, что Россия направлена на уничтожение украинцев как народа и нации.
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