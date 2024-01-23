Данілов вказав на ключову вразливість Заходу на тлі війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов вказав на ключову вразливість Заходу на тлі війни в Україні

Олексій Данілов
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Джерело:  online.ua

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, нерішучість і страхи західних партнерів України у протистоянні Росії грають на руку злочинному керівництву Кремля. 

Як нерішучість західних партнерів переконує Путіна продовжувати агресію проти України

Секретар РНБО підкреслив, що наразі страхи західних партнерів та їхня нерішучість у підтримці України є головним ризиком, який може завадити досягненню поставлених цілей зі знищення злочинного кремлівського режиму на чолі із диктатором Володимиром Путіним шляхом остаточної поразки окупаційної армії РФ.

Що потрібно для впевненної перемоги у розв’язаній РФ війні

Данілов переконаний, що переможцем у цьому протистоянні буде той, хто відкине страхи перед міфічними “безмежними” ресурсами країни-агресорки, ймовірністю мобілізації Кремлем додаткових мільйонів осіб на підтримку злочинної війни та ядерним шантажем.

Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. Саме на це і розраховує путінське кубло. Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів... Тому Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог. І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно. Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни, - зазначає секретар РНБО.

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