Данілов вказав на ключову вразливість Заходу на тлі війни в Україні

Як нерішучість західних партнерів переконує Путіна продовжувати агресію проти України

Секретар РНБО підкреслив, що наразі страхи західних партнерів та їхня нерішучість у підтримці України є головним ризиком, який може завадити досягненню поставлених цілей зі знищення злочинного кремлівського режиму на чолі із диктатором Володимиром Путіним шляхом остаточної поразки окупаційної армії РФ.

Що потрібно для впевненної перемоги у розв’язаній РФ війні

Данілов переконаний, що переможцем у цьому протистоянні буде той, хто відкине страхи перед міфічними “безмежними” ресурсами країни-агресорки, ймовірністю мобілізації Кремлем додаткових мільйонів осіб на підтримку злочинної війни та ядерним шантажем.