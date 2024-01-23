Данілов вказав на ключову вразливість Заходу на тлі війни в Україні

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, нерішучість і страхи західних партнерів України у протистоянні Росії грають на руку злочинному керівництву Кремля.
Як нерішучість західних партнерів переконує Путіна продовжувати агресію проти України
Секретар РНБО підкреслив, що наразі страхи західних партнерів та їхня нерішучість у підтримці України є головним ризиком, який може завадити досягненню поставлених цілей зі знищення злочинного кремлівського режиму на чолі із диктатором Володимиром Путіним шляхом остаточної поразки окупаційної армії РФ.
Що потрібно для впевненної перемоги у розв’язаній РФ війні
Данілов переконаний, що переможцем у цьому протистоянні буде той, хто відкине страхи перед міфічними “безмежними” ресурсами країни-агресорки, ймовірністю мобілізації Кремлем додаткових мільйонів осіб на підтримку злочинної війни та ядерним шантажем.
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