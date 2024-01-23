Данилов указал на ключевую уязвимость Запада на фоне войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов указал на ключевую уязвимость Запада на фоне войны в Украине

Алексей Данилов
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Источник:  online.ua

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, нерешительность и страхи западных партнеров Украины в противостоянии России играют на руку преступному руководству Кремля.

Как нерешительность западных партнеров убеждает Путина продолжать агрессию против Украины

Секретарь СНБО подчеркнул, что страхи западных партнеров и их нерешительность в поддержке Украины являются главным риском, который может помешать достижению поставленных целей по уничтожению преступного кремлевского режима во главе с диктатором Владимиром Путиным путем окончательного поражения оккупационной армии РФ.

Что нужно для уверенной победы в развязанной РФ войне

Данилов убежден, что победителем в этом противостоянии будет тот, кто отвергнет страхи перед мифическими "безграничными" ресурсами страны-агрессорки, вероятностью мобилизации Кремлем дополнительных миллионов человек в поддержку преступной войны и ядерным шантажом.

Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинский гнездо. Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов... Поэтому Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти так далеко, насколько это необходимо. Противостояние нерушимостей – основное содержание этого этапа войны, – отмечает секретарь СНБО.

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