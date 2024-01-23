Данилов указал на ключевую уязвимость Запада на фоне войны в Украине

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, нерешительность и страхи западных партнеров Украины в противостоянии России играют на руку преступному руководству Кремля.
Как нерешительность западных партнеров убеждает Путина продолжать агрессию против Украины
Секретарь СНБО подчеркнул, что страхи западных партнеров и их нерешительность в поддержке Украины являются главным риском, который может помешать достижению поставленных целей по уничтожению преступного кремлевского режима во главе с диктатором Владимиром Путиным путем окончательного поражения оккупационной армии РФ.
Что нужно для уверенной победы в развязанной РФ войне
Данилов убежден, что победителем в этом противостоянии будет тот, кто отвергнет страхи перед мифическими "безграничными" ресурсами страны-агрессорки, вероятностью мобилизации Кремлем дополнительных миллионов человек в поддержку преступной войны и ядерным шантажом.
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