Даша Астаф'єва зізналася, чи відгуляла весілля з коханим

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не приховує від фанатів, що дуже щаслива в особистому житті, адже зустріла справжнє кохання. Однак зірка заперечила чутки про таємне весілля.

Даша Астаф'єва поділилася сокровенним

Під час інтерв'ю проєкту "Терапія красою" зірка відверто зізналася, що мріє про материнство.

Чи хочу я мати дітей? Так. Дуже багато чого в житті дитячого я не пережила, і саме зараз я це переживаю зі своєю коханою людиною. Я повинна це пройти від початку до кінця: почути, пережити, прожити з цим, — пояснила Даша. Поширити

За словами зірки, просто зараз вона хоче бути щасливою в сімейному житті та пропрацювати свої травми.

Окрім того, співачка врешті-решт заперечила чутки про таємне весілля.

Даша Астаф'єва наголошує, що під час повномасштабної війни їй не до свят такого масштабу.