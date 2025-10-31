Даша Астаф'єва зізналася, чи відгуляла весілля з коханим

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не приховує від фанатів, що дуже щаслива в особистому житті, адже зустріла справжнє кохання. Однак зірка заперечила чутки про таємне весілля.
Головні тези:
- Даша Астаф'єва мріє у майбутньому стати мамою.
- Просто зараз вона насолоджується спокійним сімейним життям з коханим.
Даша Астаф'єва поділилася сокровенним
Під час інтерв'ю проєкту "Терапія красою" зірка відверто зізналася, що мріє про материнство.
За словами зірки, просто зараз вона хоче бути щасливою в сімейному житті та пропрацювати свої травми.
Окрім того, співачка врешті-решт заперечила чутки про таємне весілля.
Даша Астаф'єва наголошує, що під час повномасштабної війни їй не до свят такого масштабу.
