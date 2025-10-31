Даша Астаф'єва зізналася, чи відгуляла весілля з коханим
Джерело:  online.ua

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не приховує від фанатів, що дуже щаслива в особистому житті, адже зустріла справжнє кохання. Однак зірка заперечила чутки про таємне весілля.

Головні тези:

  • Даша Астаф'єва мріє у майбутньому стати мамою.
  • Просто зараз вона насолоджується спокійним сімейним життям з коханим.

Під час інтерв'ю проєкту "Терапія красою" зірка відверто зізналася, що мріє про материнство.

Чи хочу я мати дітей? Так. Дуже багато чого в житті дитячого я не пережила, і саме зараз я це переживаю зі своєю коханою людиною. Я повинна це пройти від початку до кінця: почути, пережити, прожити з цим, — пояснила Даша.

За словами зірки, просто зараз вона хоче бути щасливою в сімейному житті та пропрацювати свої травми.

Окрім того, співачка врешті-решт заперечила чутки про таємне весілля.

Даша Астаф'єва наголошує, що під час повномасштабної війни їй не до свят такого масштабу.

Я вважаю, що потрібно жити, але є події, які хочеться відкласти на більш сприятливі для цього часи. Мені важко, у мене всередині особиста травма. Зараз я живу ось таке життя. Мені хочеться дочекатися миру, — пояснила артистка.

