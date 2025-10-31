Даша Астафьева призналась, сыграла ли свадьбу с любимым
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Даша Астафьева призналась, сыграла ли свадьбу с любимым

Даша Астафьева поделилась сокровенным
Источник:  online.ua

Украинская певица и модель Даша Астафьева не скрывает от фанатов, что очень счастлива в личной жизни, ведь встретила настоящую любовь. Однако звезда опровергнула слухи о тайной свадьбе.

Главные тезисы

  • Даша Астафьева мечтает стать мамой в будущем.
  • Просто сейчас она наслаждается спокойной семейной жизнью с любимым.

Во время интервью проекту "Терапия красотой" звезда откровенно призналась, что мечтает о материнстве.

Хочу ли я иметь детей? Да. Очень многое в детской жизни я не пережила, и именно сейчас я это переживаю со своим любимым человеком. Я должна это пройти от начала до конца: услышать, пережить, пожить с этим, — объяснила Даша.

По словам звезды, прямо сейчас она хочет быть счастлива в семейной жизни и проработать свои травмы.

Кроме того, певица в конце концов опровергнула слухи о тайной свадьбе.

Даша Астафьева отмечает, что во время полномасштабной войны ей не до праздников такого масштаба.

Я считаю, что нужно жить, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятные для этого времена. Мне тяжело, у меня внутри личная травма. Сейчас я живу вот такую жизнь. Мне хочется дождаться мира, — объяснила артистка.

