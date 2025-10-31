Даша Астафьева призналась, сыграла ли свадьбу с любимым

Украинская певица и модель Даша Астафьева не скрывает от фанатов, что очень счастлива в личной жизни, ведь встретила настоящую любовь. Однако звезда опровергнула слухи о тайной свадьбе.
Главные тезисы
- Даша Астафьева мечтает стать мамой в будущем.
- Просто сейчас она наслаждается спокойной семейной жизнью с любимым.
Даша Астафьева поделилась сокровенным
Во время интервью проекту "Терапия красотой" звезда откровенно призналась, что мечтает о материнстве.
По словам звезды, прямо сейчас она хочет быть счастлива в семейной жизни и проработать свои травмы.
Кроме того, певица в конце концов опровергнула слухи о тайной свадьбе.
Даша Астафьева отмечает, что во время полномасштабной войны ей не до праздников такого масштаба.
