Даша Астафьева призналась, сыграла ли свадьбу с любимым

Украинская певица и модель Даша Астафьева не скрывает от фанатов, что очень счастлива в личной жизни, ведь встретила настоящую любовь. Однако звезда опровергнула слухи о тайной свадьбе.

Даша Астафьева поделилась сокровенным

Во время интервью проекту "Терапия красотой" звезда откровенно призналась, что мечтает о материнстве.

Хочу ли я иметь детей? Да. Очень многое в детской жизни я не пережила, и именно сейчас я это переживаю со своим любимым человеком. Я должна это пройти от начала до конца: услышать, пережить, пожить с этим, — объяснила Даша. Поделиться

По словам звезды, прямо сейчас она хочет быть счастлива в семейной жизни и проработать свои травмы.

Кроме того, певица в конце концов опровергнула слухи о тайной свадьбе.

Даша Астафьева отмечает, что во время полномасштабной войны ей не до праздников такого масштаба.