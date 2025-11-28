Даша Кацуріна натякнула на розрив із Дантесом

Українська бізнесвумен, рестораторка та дизайнерка одягу Даша Кацуріна натякнула, що розірвала стосунки з відомим співаком та шоуменом Володимиром Дантесом, однак офіційних підтверджень наразі немає.

Кацуріна та Дантес більше не разом?

Хоча останнім часом дедалі частіше ширяться чутки про розрив зіркової пари, 30-річна бізнес-вумен досі жодним часом їх не коментувала.

Проте Даша врешті-решт зізналася своїм шанувальникам, що користується застосунком для знайомств.

Кацуріна оприлюднила у своєму Telergam-каналі топ власних відкриттів серед додатків за останній час.

Підписники одразу звернули увагу на те, що в цьому списку опинився Raya, який спершу був створений як платформа для знайомств, але згодом розширив функціонал до професійних та соціальних мереж для людей з креативних індустрій:

Дофамін на 1000%, додаток для знайомств, — написала бізнес-вумен. Поширити

Як уже згадувалося раніше, про стосунки Даші Кацуріної з Володимиром Дантесом стало відомо 3 роки тому.

Це сталося на тлі гучного розлучення співака з Надею Дорофєєвою.

Володимир та Даша активно ділилася спільними фото й відео, подорожувала та з’являлася разом на публічних подіях.