Даша Кацуріна натякнула на розрив із Дантесом

Українська бізнесвумен, рестораторка та дизайнерка одягу Даша Кацуріна натякнула, що розірвала стосунки з відомим співаком та шоуменом Володимиром Дантесом, однак офіційних підтверджень наразі немає.
Головні тези:
- Кацуріна розповіла, що активно використовує застосунок для знайомств.
- Дантес поки нічого публічно не коментує.
Кацуріна та Дантес більше не разом?
Хоча останнім часом дедалі частіше ширяться чутки про розрив зіркової пари, 30-річна бізнес-вумен досі жодним часом їх не коментувала.
Проте Даша врешті-решт зізналася своїм шанувальникам, що користується застосунком для знайомств.
Кацуріна оприлюднила у своєму Telergam-каналі топ власних відкриттів серед додатків за останній час.
Підписники одразу звернули увагу на те, що в цьому списку опинився Raya, який спершу був створений як платформа для знайомств, але згодом розширив функціонал до професійних та соціальних мереж для людей з креативних індустрій:
Як уже згадувалося раніше, про стосунки Даші Кацуріної з Володимиром Дантесом стало відомо 3 роки тому.
Це сталося на тлі гучного розлучення співака з Надею Дорофєєвою.
Володимир та Даша активно ділилася спільними фото й відео, подорожувала та з’являлася разом на публічних подіях.
