Даша Кацурина намекнула на разрыв с Дантесом

Украинский бизнесвумен, ресторатор и дизайнер одежды Даша Кацурина намекнула, что разорвала отношения с известным певцом и шоуменом Владимиром Дантесом, однако официальных подтверждений пока нет.
Главные тезисы
- Кацурин рассказала, что активно использует приложение для знакомств.
- Дантес пока ничего публично не комментирует.
Кацурин и Дантес больше не вместе?
Хотя в последнее время все чаще ходят слухи о разрыве звездной пары, 30-летняя бизнес-вумен до сих пор их не комментировала.
Однако Даша наконец призналась своим поклонникам, что пользуется приложением для знакомств.
Кацурина обнародовала в своем Telergam-канале топ собственных открытий среди приложений за последнее время.
Подписчики сразу обратили внимание на то, что в этом списке оказался Raya, который сначала был создан как платформа для знакомств, но впоследствии расширил функционал в профессиональные и социальные сети для людей из креативных индустрий:
Как уже упоминалось ранее, об отношениях Даши Кацуриной с Владимиром Дантесом стало известно три года назад.
Это произошло на фоне громкого развода певца с Надеждой Дорофеевой.
Владимир и Даша активно делились общими фото и видео, путешествовали и появлялись вместе на публичных событиях.
