Даша Кацурина намекнула на разрыв с Дантесом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Даша Кацурина намекнула на разрыв с Дантесом

Кацурин и Дантес больше не вместе?
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский бизнесвумен, ресторатор и дизайнер одежды Даша Кацурина намекнула, что разорвала отношения с известным певцом и шоуменом Владимиром Дантесом, однако официальных подтверждений пока нет.

Главные тезисы

  • Кацурин рассказала, что активно использует приложение для знакомств.
  • Дантес пока ничего публично не комментирует.

Кацурин и Дантес больше не вместе?

Хотя в последнее время все чаще ходят слухи о разрыве звездной пары, 30-летняя бизнес-вумен до сих пор их не комментировала.

Однако Даша наконец призналась своим поклонникам, что пользуется приложением для знакомств.

Кацурина обнародовала в своем Telergam-канале топ собственных открытий среди приложений за последнее время.

Подписчики сразу обратили внимание на то, что в этом списке оказался Raya, который сначала был создан как платформа для знакомств, но впоследствии расширил функционал в профессиональные и социальные сети для людей из креативных индустрий:

Дофамин на 1000%, приложение для знакомств, — написала бизнес-вумен.

Как уже упоминалось ранее, об отношениях Даши Кацуриной с Владимиром Дантесом стало известно три года назад.

Это произошло на фоне громкого развода певца с Надеждой Дорофеевой.

Владимир и Даша активно делились общими фото и видео, путешествовали и появлялись вместе на публичных событиях.

Слухи о расколе в отношениях начали появляться в конце 2024-го, когда влюбленные перестали появляться вместе и реже вспоминали друг друга онлайн.

