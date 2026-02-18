"Дбайте про країну та людей!". Зеленський звернувся з закликом до українців

Президент Володимир Зеленський закликав у час війни відкласти особисте на потім і «на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях» дбати про інтереси держави.
Головні тези:
- Президент закликав усіх громадян відкласти особисте на потім і пріоритетно дбати про інтереси держави в умовах війни.
- За словами Зеленського, важлива єдність українців та спільна праця на досягнення миру та захисту країни.
Зеленський звернувся з закликом до українців
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Він відзначив, що сьогодні важлива єдність.
Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру.
Раніше посол України у Великій Британії ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю АР розповів про розбіжності з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-