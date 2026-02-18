"Дбайте про країну та людей!". Зеленський звернувся з закликом до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

"Дбайте про країну та людей!". Зеленський звернувся з закликом до українців

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав у час війни відкласти особисте на потім і «на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях» дбати про інтереси держави.

Головні тези:

  • Президент закликав усіх громадян відкласти особисте на потім і пріоритетно дбати про інтереси держави в умовах війни.
  • За словами Зеленського, важлива єдність українців та спільна праця на досягнення миру та захисту країни.

Зеленський звернувся з закликом до українців

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте — на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, — на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що сьогодні важлива єдність.

Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру.

Раніше посол України у Великій Британії ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю АР розповів про розбіжності з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року.

Також він сказав, що розроблений разом із партнерами в НАТО план контрнаступу провалився, тому що «Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідні ресурси».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"
Володимир Зеленський
Лукашенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Внески партнерів до PURL цьогоріч склали 584 млн дол — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Брудне рішення". Зеленський оцінив допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Паралімпіади
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?