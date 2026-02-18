"Дбайте про країну та людей!". Зеленський звернувся з закликом до українців

Президент Володимир Зеленський закликав у час війни відкласти особисте на потім і «на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях» дбати про інтереси держави.

Зеленський звернувся з закликом до українців

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте — на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, — на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей. Володимир Зеленський Президент України

Він відзначив, що сьогодні важлива єдність.

Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру.

