Внески партнерів до PURL цьогоріч склали 584 млн дол — Зеленський
Україна
Внески партнерів до PURL цьогоріч склали 584 млн дол — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року внески до PURL вже склали 584 млн дол. Загалом, за його словами, потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд дол.

Головні тези:

  • Внески партнерів до PURL у 2026 році склали 584 млн доларів, що свідчить про підтримку програми у зміцненні обороноздатності України.
  • Загальна потреба для програми PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів, що допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору.

Партнери внесли до PURL 584 млн дол

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що загальна потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд дол. Це, за словами Зеленського, допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору.

І ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL.

Він зауважив, що Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці. Це дає нам можливість захищати енергосистему під час зимових холодів.

Дякую кожній державі, яка допомагає захищати життя. Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно — це справді допомагає.

PURL — це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва, де країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО.

Це дозволяє швидко отримати необхідні системи, як-от ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.

