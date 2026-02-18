Взносы партнеров в PURL в этом году составили 584 млн долл — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Взносы партнеров в PURL в этом году составили 584 млн долл — Зеленский

Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году взносы в PURL уже составили 584 млн долларов. В общей сложности, по его словам, потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд дол.

Главные тезисы

  • В 2026 году партнеры внесли в PURL 584 млн долл, свидетельствуя о поддержке программы по укреплению обороноспособности Украины.
  • Общая потребность программы PURL в 2026 году составляет 15 млрд долл, что поможет лишить Россию инструмента воздушного террора.

Партнеры внесли в PURL 584 млн долл

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

Благодарен всем, кто вносит вклад в PURL. В 2026 году у нас уже есть финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму 584 млн долларов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов. Это, по словам Зеленского, поможет лишить Россию инструмента воздушного террора.

И мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои вклады в программу PURL.

Он отметил, что Россия продолжает попытки разрушить критическую инфраструктуру Украины, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, наиболее эффективно противодействующих российской баллистике. Это позволяет нам защищать энергосистему во время зимних холодов.

Спасибо каждому государству, которое помогает защищать жизнь. Рассчитываем, что программа и дальше будет работать эффективно — это действительно помогает.

PURL — совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, где страны-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО.

Это позволяет быстро получить необходимые системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно из составов США, укрепляя оборону Украины.

