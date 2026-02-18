Взносы партнеров в PURL в этом году составили 584 млн долл — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году взносы в PURL уже составили 584 млн долларов. В общей сложности, по его словам, потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд дол.
Партнеры внесли в PURL 584 млн долл
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.
Он отметил, что общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов. Это, по словам Зеленского, поможет лишить Россию инструмента воздушного террора.
Он отметил, что Россия продолжает попытки разрушить критическую инфраструктуру Украины, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, наиболее эффективно противодействующих российской баллистике. Это позволяет нам защищать энергосистему во время зимних холодов.
Спасибо каждому государству, которое помогает защищать жизнь. Рассчитываем, что программа и дальше будет работать эффективно — это действительно помогает.
PURL — совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, где страны-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО.
