"Заботьтесь о стране и людях!". Зеленский обратился с призывом к украинцам

Президент Владимир Зеленский призвал во время войны отложить личное на потом и «на любой должности, на любой работе, на любых позициях» заботиться об интересах государства.

Зеленский обратился с призывом к украинцам

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Любая другая политика в Украине сейчас совершенно излишня. Это время войны. Время защиты нашего государства, защита нашего народа. Личное — на потом. Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто защищает Украину, именно украинские интересы, как себя самого, — на любой должности, любой работе, на любых позициях. Заботьтесь об Украине. Заботьтесь о людях. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что сегодня важно единство.

Я также благодарен нашим воинам на фронте, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд для нас, для Украины. И именно смелость наших воинов все это обеспечивает: и гуманитарные результаты, и, в общем, нашу возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции. Важно, когда эти позиции общие. Когда мы все в Украине работаем, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира.

Ранее посол Украины в Великобритании эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью АР рассказал о разногласиях с Президентом Владимиром Зеленским, в том числе о напряжении, возникшем в сентябре 2022 года.