"Заботьтесь о стране и людях!". Зеленский обратился с призывом к украинцам

Президент Владимир Зеленский призвал во время войны отложить личное на потом и «на любой должности, на любой работе, на любых позициях» заботиться об интересах государства.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призвал граждан отложить личные интересы и приоритетно заботиться об интересах Украины в период войны.
- Важность единства украинцев и совместного труда для достижения мира и защиты страны подчеркнута в обращении президента.
Зеленский обратился с призывом к украинцам
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Он отметил, что сегодня важно единство.
Я также благодарен нашим воинам на фронте, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд для нас, для Украины. И именно смелость наших воинов все это обеспечивает: и гуманитарные результаты, и, в общем, нашу возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции. Важно, когда эти позиции общие. Когда мы все в Украине работаем, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира.
Ранее посол Украины в Великобритании эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью АР рассказал о разногласиях с Президентом Владимиром Зеленским, в том числе о напряжении, возникшем в сентябре 2022 года.
