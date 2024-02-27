ДБР зробило заяву щодо арешту головного офісу "Сінево"

У ДБР заявили, що розслідування щодо “Сінево” ведеться ще з 2022 року і воно не перешкоджає діяльності медичного підприємства.
У ДБР пояснили арешт офісу "Сінево"
Бюро підтверджує арешт приміщень у рамках розслідування незаконного відчуження комплексу держпідприємства. Проте в бюро кажуть, що не проводили жодних слідчих дій щодо “Сінево”, які б могли зупинити роботу компанії.
Правоохоронці нагадують, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.
Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.
Що цьому передувало
27 лютого в мережі лабораторій "Сінево" заявили про арешт, накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві.
Компанія повідомила, що через арешт невдовзі буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, "що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні".
Згідно із заявою компанії, кримінальне провадження, у рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.
Але в "Сінево" звинувачення відкидають. Там стверджують, що придбали будівлю у 2010 році у фізичних осіб.
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