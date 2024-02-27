ДБР сделало заявление об аресте головного офиса "Синево"

В ДБР заявили, что расследование в отношении "Синево" ведется еще с 2022 года и оно не препятствует деятельности медицинского предприятия.
В ДБР объяснили арест офиса "Синево"
Бюро подтверждает арест помещений в рамках расследования незаконного отчуждения комплекса госпредприятия. Однако в бюро говорят, что не проводили никаких следственных действий в отношении "Синево", которые могли бы остановить работу компании.
Правоохранители напоминают, что указанный арест являлся неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе.
В настоящее время уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Что этому предшествовало
27 февраля в сети лабораторий "Синево" заявили об аресте, наложенном Госбюро расследований (ДБР), на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве.
Компания сообщила, что из-за ареста вскоре будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, "что приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине".
Согласно заявлению компании, уголовное производство, в рамках которого ДБР был наложен арест на здание, ведется по факту незаконного выведения из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.
Но в "Синеве" обвинения отвергают. Там утверждают, что приобрели здание в 2010 году у физических лиц.
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