ДБР сделало заявление об аресте головного офиса "Синево"
Категория
Украина
Дата публикации

ДБР сделало заявление об аресте головного офиса "Синево"

ГБР
ДБР
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В ДБР заявили, что расследование в отношении "Синево" ведется еще с 2022 года и оно не препятствует деятельности медицинского предприятия.

В ДБР объяснили арест офиса "Синево"

Бюро подтверждает арест помещений в рамках расследования незаконного отчуждения комплекса госпредприятия. Однако в бюро говорят, что не проводили никаких следственных действий в отношении "Синево", которые могли бы остановить работу компании.

Сам арест следователь судья наложил еще в 2022 году, но "никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня", — сообщили в ДБР.

Правоохранители напоминают, что указанный арест являлся неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе.

В настоящее время уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что этому предшествовало

27 февраля в сети лабораторий "Синево" заявили об аресте, наложенном Госбюро расследований (ДБР), на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве.

Компания сообщила, что из-за ареста вскоре будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, "что приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине".

Согласно заявлению компании, уголовное производство, в рамках которого ДБР был наложен арест на здание, ведется по факту незаконного выведения из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

Но в "Синеве" обвинения отвергают. Там утверждают, что приобрели здание в 2010 году у физических лиц.

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