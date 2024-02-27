ДБР арестовало головной офис сети медлабараторий "Синево"

Что известно об аресте головного офиса "Синево"

Арест на здание головного офиса и центральной лаборатории компании Синево Украина, расположенное в Киеве на проспекте Академика Палладина 46/2, наложен Лычаковским районным судом г. Львова по ходатайству Государственного бюро расследований. В компании называют эти действия давлением на бизнес.

Уголовное производство ГБР ведется по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год. В Синево Украина утверждают, что приобрели здание в 2010 году, когда оно находилось в частной собственности. Более того, в период с 2013 по 2016 годы провели в ней реконструкцию, в рамках которой площадь здания увеличили более чем втрое. По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь его владельцем объектом», — сообщила прессслужба «Синево Украина».

В то же время в компании отмечают, что арест на здание был наложен ДБР без официального уведомления компании Синево Украина и владельца здания кипрской компании Линкмикс Холдингс Лимитед и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание. В результате "Синево Украина" стало известно об аресте только по факту появления соответствующей записи в государственном реестре.

Соответствующее уголовное производство ДБР использовано исключительно в качестве надуманного и необоснованного повода для наложения ареста. Следовательно, арест, очевидно, является прямым проявлением давления на международную группу Medicover и лабораторию Синево Украина, — отмечают в Синево. Поделиться

Синево призвало как можно быстрее решить вопрос в правовом поле и отменить арест здания лаборатории, иначе оно прекратит свою деятельность, что приведено к полной остановке работы компании.

Что известно о сети "Синево Украина"

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" — крупнейшая сеть в Украине, которая насчитывает 340 лабораторных отделений, восемь лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне, Днепре и Харькове) и более 2300 сотрудников в 139 населенных пунктах.

Начатая в 2007 году в Киеве сегодня сеть медицинских лабораторий «Синево Украина» способна выполнять более 800 видов тестирований и ежегодно обслуживает около 4 млн клиентов, выполняя более 20 млн тестов.

"Синево Украина" является частью международной компании в области здравоохранения и диагностических услуг Medicover. Международная лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы, а лаборатории Синево работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине. В 2017 году Синево Украина в составе Medicover была зарегистрирована на бирже Nasdaq (Stockholm), став первой и единственной в Украине медицинской компанией, которая является участником IPO.