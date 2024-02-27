ДБР арештувало головний офіс мережі медлабараторій "Сінево"

Що відомо про арешт головного офісу “Сінево”

Арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії “Сінево Україна”, розташовану в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2, накладено Личаківським районним судом м. Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань. В компанії називають ці дії тиском на бізнес.

Кримінальне провадження ДБР ведеться за фактом начебто незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік. У “Сінево Україна” стверджують, що придбали будівлю в 2010 році, коли вона знаходилася в приватній власності. Більше того, в період з 2013 по 2016 роки провели в ній реконструкцію, в рамках якої площу будівлі збільшили більше ніж втричі. За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об’єктом”, — повідомила пресслужба “Сінево Україна”.

Водночас у компанії зазначають, що арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії “Сінево Україна” і власника будівлі кіпрської компанії “Лінкмікс Холдінгс Лімітед” та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. Внаслідок чого “Сінево Україна” стало відомо про арешт лише за фактом появи відповідного запису в державному реєстрі.

Відповідне кримінальне провадження ДБР використане виключно як надуманий і необґрунтований привід для накладення арешту. Отже арешт, очевидно, є прямим проявом тиску на міжнародну групу Medicover та лабораторію Сінево Україна, — наголошують в Сінево. Поширити

“Сінево” закликало якнайшвидше розв'язати питання у правовому полі та скасувати арешт будівлі лабораторії, інакше вона припинить свою діяльність, що призведене до повної зупинки роботи компанії.

Що відомо про мережу “Сінево Україна”

Європейська мережа медичних лабораторій “Сінево Україна” — найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, вісім лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харкові) та понад 2300 співробітників у 139 населених пунктах країни.

Започаткована в 2007 році в Києві, сьогодні мережа медичних лабораторій «Сінево Україна» здатна виконувати понад 800 видів тестувань і щороку обслуговує близько 4 млн клієнтів, виконуючи понад 20 млн тестів.

“Сінево Україна” є частиною міжнародної компанії в галузі охорони здоровʼя та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Synevo представлена у 10 країнах Європи, а лабораторії “Сінево” працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році “Сінево Україна” у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою та єдиною в Україні медичною компанією, яка є учасником ІРО.