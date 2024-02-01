На тлі гучного корупційного скандалу українська мисткиня Соні Морозюк, яка раніше була наречено бізнесмена Романом Гринкевичем, наразі робить все можливе, щоб врятувати своє майно від вилучення.

Соня Морозюк боїться втрати своє майно

У результаті масштабного розслідування команди hromadske стало відомо, що ще 2 тижні тому художниця позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти.

Що важливо розуміти, мати мисткині — звичайна ФОП, яка надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків.

Окрім того, вказано, що на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки журналістам дізнатися поки не вдалося.

Згідно з останніми даними, одна з квартир Соні Морозюк знаходиться в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. ЇЇ вартість сягає щонайменше 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК «Пори року».

Журналісти звертають увагу на те, що через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

Жодне майно художниці Соні Морозюк, вже колишньої нареченої Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони, — не арештовано. ДБР не наклали арешт на майно, адже дівчина передала його під заставу за угодами позики. Як це можливо — дивіться у відео pic.twitter.com/ZyiVAjDNMn — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2024

Експерт пояснив дії Соні Морозюк

Команда видання hromadske попросила юриста Ярослава Бутиріна пояснити мотивацію скандальної української художниці на тлі корупційного скандалу з її екснареченим Романом Гринкевичем.

Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати, - зазначив фахівець. Поширити

Що важливо розуміти, це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.

Як уже згадувалося раніше, 11 січня про арешт цих об'єктів повідомляли у ДБР.