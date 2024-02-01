На фоне громкого коррупционного скандала украинская художница Сони Морозюк, которая ранее была невестой бизнесмена Роман Гринкевич, сейчас делает все возможное, чтобы спасти свое имущество от ареста.

Соня Морозюк боится потери своего имущества

В результате масштабного расследования команды hromadske стало известно, что еще 2 недели назад художница одолжила 6 миллионов 700 тысяч гривен у своей мамы Лилианы Семенюты.

Что важно понимать, мать художницы – обычное ФЛП, предоставляющее различные услуги – от дизайна до уборки домов.

Кроме того, указано, что на нее записано ОО «Возраст Возможностей», о другом бизнесе женщины журналистам узнать пока не удалось.

Согласно последним данным, одна из квартир Сони Морозюк находится в ЖК “Альтер Эго” на Новопечерских липках. Ее стоимость достигает не менее 6 миллионов гривен. Приблизительно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК «Времена года».

Журналисты обращают внимание на то, что из-за ссуды от мамы Морозюк у нотариуса наложила ограничения на все три объекта недвижимости. В реестре это значится как договор ипотеки.

Жодне майно художниці Соні Морозюк, вже колишньої нареченої Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони, — не арештовано. ДБР не наклали арешт на майно, адже дівчина передала його під заставу за угодами позики. Як це можливо — дивіться у відео pic.twitter.com/ZyiVAjDNMn — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2024

Эксперт объяснил действия Сони Морозюк

Команда издания hromadske попросила юриста Ярослава Бутырина объяснить мотивацию скандальной украинской художницы на фоне коррупционного скандала с ее экс-женихом Романом Гринкевичем.

Есть Закон Украины об ипотеке, и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать, – отметил специалист. Поделиться

Что важно понимать, это значит, что, пока Соня Морозюк не вернет долг своей маме, ее имущество недоступно для арестов и конфискаций.

Как уже упоминалось ранее, 11 января об аресте этих объектов сообщалось в ГБР.