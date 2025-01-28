Де емігрантам доводиться працювати найбільше — названо країну
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Де емігрантам доводиться працювати найбільше — названо країну

Дубай
Джерело:  Business Insider

Велика кількість людей прагне переїжати жити до Об’єднаних Арабських Еміратів через те, що це тепла країна із великими перспективами заробітку. Однак тут емігрантам доведеться працювати чи ненайдовше порівняно з іншими країнами світу.

Головні тези:

  • В Об'єднаних Арабських Еміратах емігрантам доводиться працювати найдовше у світі, з надмірними робочими годинами та виконанням додаткових обов'язків.
  • Трудові умови в ОАЕ часто призводять до відсутності балансу між професійним та особистим життям, що впливає на якість життя емігрантів.
  • Деякі емігранти вирішують залишити ОАЕ через відсутність балансу у робочому процесі та переїхати до інших країн з більш збалансованою культурою роботи.

Що відомо про шалені трудові навантаження для емігрантів у ОАЕ

Я вже навіть на біговій доріжці у своєму робочому телефоні виконую бар’єрні опціони. Іноді це може виглядати трохи смішно, — зізнається 33-річний британець Нік Фаулер, який вже близько 2 років живе в ОАЕ.

Він був одним з мільйонів іноземців, який привабив місцевий теплий клімат, відсутність податків на доходи та розкішний спосіб життя.

В ОАЕ емігранти змушені працювати чи не найдовший робочий день у світі
Дубай

Однак одним з головних недоліків проживання в Еміратах є надмірний робочий день.

За даними Міжнародної організації праці, ОАЕ знаходяться на другому місці у світі у світі за середньою кількістю годин роботи на одного зайнятого.

У середньому в ОАЕ працівники мають 50,9 робочих годин на тиждень, що значно вище за 38-годинний робочий тиждень у США, та 35,9-годинний тиждень у Великій Британії.  

За словами британського підприємця, робочий день у ОАЕ починається о 8:00 ранку та закінчується близько 18:30.

Обід, як правило, проходить за робочим столом. І навіть після завершення основного дня, його робота часто триває.

Я був на побаченнях раніше, де мені доводилося надсилати електронні листи. Колеги дзвонили мені, коли я сідав вечеряти, — зазначає Нік Фаулер.

Що кажуть інші емігранти та аналітики стосовно роботи в ОАЕ

32-річний британець, який вже 6 років проживає у Дубаї, Патрік Джеймс зазначає, що це місто привабило його фінансовими можливостями.

Працюючи вчителем у Дубаї він отримував зарплатню удвічі вищу, ніж у Лондоні.

Проте його робочі години збільшилися до 12–14 годин на день, а загалом він працював близько 50 годин на тиждень. Цей темп роботи почав позначатися на особистому житті.

Моїй дитині зараз два роки. Я його не бачив. Він прокидався, я йшов з дому — він спав, я приходив додому — він спав, — зізнається Патрік Джеймс.

За словами професора Фіони Робсон із Дубайського кампусу університету Геріот-Ватт, на ринку праці ОАЕ пропозиція часто перевищує попит.

Це може призвести до зменшення повноважень для експатріантів, якщо їх можна легко замінити, особливо якщо спеціальні навички не є критичними на етапі найму, — підкреслює Фіона Робсон.

Філіппінка, яка працювала у сфері продажів у Дубаї сім років, Ейгер Ночеда згадує, що їй доводилося працювати понаднормово через надмірні очікування.

Вони не скажуть "ні", якщо ви любите перевтомлюватися. Якщо ви хочете залишитися після шостої, це залежить від вас. Якщо ви працюєте в суботу, вони не скажуть: "Ой, чому ти тут? Тобі слід йти додому, — пояснює Ейгер Ночеда.

Ночеда врешті вирішила переїхати до Італії, де, за її словами, культура роботи більш збалансована.  

Професор міжнародного бізнесу Рочестерського технологічного інституту в Дубаї Різван Тахір пояснює, що така висока інтенсивність робочого дня у ОАЕ пов’язана з культурою високого “контексту”.

На відміну від західних країн, де працівники суворо дотримуються контрактних годин, в ОАЕ роботодавці можуть очікувати, що співробітники працюватимуть довше та виконуватимуть додаткові обов’язки, навіть якщо це прямо не зазначено.  

Очікування довгих робочих годин часто глибоко вкорінене, і багато іноземців відчувають тиск, щоб продемонструвати відданість і лояльність через свою доступність.

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