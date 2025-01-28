Большое количество людей стремится переезжать жить в Объединенные Арабские Эмираты из-за того, что это теплая страна с большими перспективами заработка. Однако здесь эмигрантам придется работать едва ли не дольше по сравнению с другими странами мира.
Главные тезисы
- Сотрудники в Объединенных Арабских Эмиратах работают в среднем 50,9 часов в неделю, что значительно превышает стандартные рабочие недели в США и Великобритании.
- Высокая рабочая нагрузка в ОАЭ приводит к отсутствию баланса между профессиональной и личной жизнью, заставляя многих эмигрантов искать альтернативы в странах с более гибкими трудовыми условиями.
- В ОАЭ работодатели часто ожидают, что сотрудники будут работать дольше и выполнять дополнительные обязанности из-за культуры высокого “контекста” и давления на демонстрацию преданности и лояльности.
- Многие эмигранты, несмотря на высокие заработки, решают покинуть ОАЭ из-за чрезмерной рабочей нагрузки и стремятся найти более сбалансированное сочетание работы и личной жизни в других странах.
Что известно о безумных трудовых нагрузках для эмигрантов в ОАЭ
Он был одним из миллионов иностранцев, привлекшим местный теплый климат, отсутствие налогов на доходы и роскошный образ жизни.
Однако одним из главных недостатков обитания в Эмиратах является чрезмерный рабочий день.
По данным Международной организации труда, ОАЭ находятся на втором месте в мире по среднему количеству часов работы на одного занятого.
В среднем в ОАЭ работники имеют 50,9 рабочих часов в неделю, что значительно выше 38-часовой рабочей недели в США и 35,9-часовой недели в Великобритании.
По словам британского предпринимателя, рабочий день в ОАЭ начинается в 8:00 утра и заканчивается около 18:30.
Обед, как правило, проходит за рабочим столом. И даже после завершения основного дня его работа часто продолжается.
Что говорят другие эмигранты и аналитики по работе в ОАЭ
32-летний британец, уже 6 лет проживающий в Дубае, Патрик Джеймс отмечает, что этот город привлек его финансовыми возможностями.
Работая учителем в Дубае, он получал зарплату вдвое выше, чем в Лондоне.
Однако его рабочие часы увеличились до 12–14 часов в день, а всего он работал около 50 часов в неделю. Этот темп работы начал сказываться на личной жизни.
По словам профессора Фионы Робсон из Дубайского кампуса университета Гериот-Ватта, на рынке труда ОАЭ предложение часто превышает спрос.
Филиппинка, работавшая в сфере продаж в Дубае семь лет, Эйгер Ночеда вспоминает, что ей приходилось работать сверхурочно из-за чрезмерных ожиданий.
Ночеда, наконец, решила переехать в Италию, где, по ее словам, культура работы более сбалансирована.
Профессор международного бизнеса Рочестерского технологического института в Дубае Ризван Тахир объясняет, что столь высокая интенсивность рабочего дня в ОАЭ связана с культурой высокого "контекста".
В отличие от западных стран, где работники строго соблюдают контрактные часы, в ОАЭ работодатели могут ожидать, что сотрудники будут работать дольше и выполнять дополнительные обязанности, даже если это прямо не указано.
Ожидание долгих рабочих часов часто глубоко укоренено, и многие иностранцы испытывают давление, чтобы продемонстрировать преданность и лояльность из-за своей доступности.
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