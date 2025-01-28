Большое количество людей стремится переезжать жить в Объединенные Арабские Эмираты из-за того, что это теплая страна с большими перспективами заработка. Однако здесь эмигрантам придется работать едва ли не дольше по сравнению с другими странами мира.

Что известно о безумных трудовых нагрузках для эмигрантов в ОАЭ

Я уже на беговой дорожке в своем рабочем телефоне выполняю барьерные опционы. Иногда это может выглядеть немного смешно, — признается 33-летний британец Ник Фаулер, уже около 2 лет живущий в ОАЭ. Поделиться

Он был одним из миллионов иностранцев, привлекшим местный теплый климат, отсутствие налогов на доходы и роскошный образ жизни.

Дубай

Однако одним из главных недостатков обитания в Эмиратах является чрезмерный рабочий день.

По данным Международной организации труда, ОАЭ находятся на втором месте в мире по среднему количеству часов работы на одного занятого.

В среднем в ОАЭ работники имеют 50,9 рабочих часов в неделю, что значительно выше 38-часовой рабочей недели в США и 35,9-часовой недели в Великобритании.

По словам британского предпринимателя, рабочий день в ОАЭ начинается в 8:00 утра и заканчивается около 18:30.

Обед, как правило, проходит за рабочим столом. И даже после завершения основного дня его работа часто продолжается.

Я был на свидании раньше, где мне приходилось посылать электронные письма. Коллеги звонили мне, когда я садился ужинать, — отмечает Ник Фаулер. Поделиться

Что говорят другие эмигранты и аналитики по работе в ОАЭ

32-летний британец, уже 6 лет проживающий в Дубае, Патрик Джеймс отмечает, что этот город привлек его финансовыми возможностями.

Работая учителем в Дубае, он получал зарплату вдвое выше, чем в Лондоне.

Однако его рабочие часы увеличились до 12–14 часов в день, а всего он работал около 50 часов в неделю. Этот темп работы начал сказываться на личной жизни.

Моему ребенку сейчас два года. Я его не видел. Он просыпался, я уходил из дома — он спал, я приходил домой — он спал, — признается Патрик Джеймс. Поделиться

По словам профессора Фионы Робсон из Дубайского кампуса университета Гериот-Ватта, на рынке труда ОАЭ предложение часто превышает спрос.

Это может привести к уменьшению полномочий для экспатриантов, если их можно легко заменить, особенно если специальные навыки не критичны на этапе найма, — подчеркивает Фиона Робсон. Поделиться

Филиппинка, работавшая в сфере продаж в Дубае семь лет, Эйгер Ночеда вспоминает, что ей приходилось работать сверхурочно из-за чрезмерных ожиданий.

Они не скажут "нет", если вы любите переутомляться. Если вы хотите остаться после шести, это зависит от вас. Если вы работаете в субботу, они не скажут: "Ой, почему ты здесь? Тебе следует идти домой", — объясняет Эйгер Ночеда. Поделиться

Ночеда, наконец, решила переехать в Италию, где, по ее словам, культура работы более сбалансирована.

Профессор международного бизнеса Рочестерского технологического института в Дубае Ризван Тахир объясняет, что столь высокая интенсивность рабочего дня в ОАЭ связана с культурой высокого "контекста".

В отличие от западных стран, где работники строго соблюдают контрактные часы, в ОАЭ работодатели могут ожидать, что сотрудники будут работать дольше и выполнять дополнительные обязанности, даже если это прямо не указано.

Ожидание долгих рабочих часов часто глубоко укоренено, и многие иностранцы испытывают давление, чтобы продемонстрировать преданность и лояльность из-за своей доступности.