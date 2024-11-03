Страна-агрессорка РФ на фоне войны против Украины столкнулась с новой проблемой, которую не смогла решить самостоятельно, поэтому вынуждена была обратиться за помощью к своим постоянным партнерам.

Рост цен на продукты в России набирает обороты

Как удалось узнать журналистам, страна-агрессорка начала активно импортировать сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Таким образом Москва пытается остановить бешеный рост цен, который напугал многих россиян.

По словам представителей Россельхознадзора, поставки сливочного масла из ОАЭ начались 18 октября.

Что важно понимать, раньше поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не происходили.

Российская служба статистики также заявила, что с декабря прошлого года цена на сливочное масло выросла на 25,7%. Это по сравнению с уровнем инфляции в 8,6% и повлекло за собой волну краж сливочного масла в некоторых супермаркетах. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, за указанный период ОАЭ успела ввезти в Россию 90 метрических тонн сливочного масла.

Турция также помогает РФ бороться с ростом цен

Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка в прошлом месяце также начала импортировать масло из Турции.

Москва рассчитывает нарастить поставки сливочного масла, чтобы стабилизировать цены и обеспечить его доступность на внутреннем рынке.

По данным Россельхознадзора, импорт сливочного масла в Россию из Латинской Америки упал до 2 800 тонн в 2024 году, относительно 25 000 тонн в 2014 году из-за западных санкций как одного из факторов, повлекших снижение поставок. Поделиться

Что важно понимать, Беларусия, крупнейший поставщик сливочного масла в Россию, в 2024 году наростила экспорт на 9%.