Страна-агрессорка РФ на фоне войны против Украины столкнулась с новой проблемой, которую не смогла решить самостоятельно, поэтому вынуждена была обратиться за помощью к своим постоянным партнерам.
Главные тезисы
- Импорт сливочного масла из Турции и ОАЭ направлен на снижение бешеного роста цен в России.
- Россельхознадзор подтвердил поставку 90 тонн сливочного масла из ОАЭ в РФ.
- Беларусь остается крупнейшим поставщиком сливочного масла в Россию.
Рост цен на продукты в России набирает обороты
Как удалось узнать журналистам, страна-агрессорка начала активно импортировать сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
Таким образом Москва пытается остановить бешеный рост цен, который напугал многих россиян.
По словам представителей Россельхознадзора, поставки сливочного масла из ОАЭ начались 18 октября.
Что важно понимать, раньше поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не происходили.
Как удалось узнать журналистам, за указанный период ОАЭ успела ввезти в Россию 90 метрических тонн сливочного масла.
Турция также помогает РФ бороться с ростом цен
Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка в прошлом месяце также начала импортировать масло из Турции.
Москва рассчитывает нарастить поставки сливочного масла, чтобы стабилизировать цены и обеспечить его доступность на внутреннем рынке.
Что важно понимать, Беларусия, крупнейший поставщик сливочного масла в Россию, в 2024 году наростила экспорт на 9%.
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