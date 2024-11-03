Країна-агресорка РФ на тлі війни проти України стикнулася з новою проблемою, яку не змогла вирішити самостійно, тому мусила звернутися по допомогу до своїх постійних партнерів.

Ріст цін на продукти у Росії набирає обертів

Як вдалося дізнатися журналістам, країна-агресорка почала активно імпортувати вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.

Таким чином Москва намагається зупинити шалений ріст цін, який налякав росіян.

За словами представників Россільгоспнагляду, постачання вершкового масла з ОАЕ розпочалося 18 жовтня.

Що важливо розуміти, раніше поставки вершкового масла з ОАЕ в Росію не здійснювалися.

Російська служба статистики також заявила, що з грудня минулого року ціна на вершкове масло зросла на 25,7%. Це порівняно з рівнем інфляції у 8,6% і спричинило хвилю крадіжок вершкового масла в деяких супермаркетах. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, за вказаний період ОАЕ встигла завезти до Рф 90 метричних тонн вершкового масла.

Туреччина також допомагає РФ боротися з ростом цін

Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка минулого місяця також почала імпортувати масло з Туреччини.

Москва розраховує наростити постачання вершкового масла, щоб стабілізувати ціни і забезпечити його доступність на внутрішньому ринку.

За даними Россільгоспнагляду, імпорт вершкового масла в Росію з Латинської Америки впав до 2 800 тонн у 2024 році, відносно 25 000 тонн в 2014 році через західні санкції як на один з факторів, що спричинили зниження поставок. Поширити

Що важливо розуміти, Білорусь, найбільший постачальник вершкового масла до Росії, у 2024 році наростила експорт аж на 9%.