Країна-агресорка РФ на тлі війни проти України стикнулася з новою проблемою, яку не змогла вирішити самостійно, тому мусила звернутися по допомогу до своїх постійних партнерів.
Головні тези:
- Імпорт вершкового масла з Туреччини та ОАЕ спрямований на зниження шаленого росту цін у Росії.
- Россільгоспнагляд підтвердив постачання 90 тонн вершкового масла з ОАЕ до РФ.
- Білорусь залишається найбільшим постачальником вершкового масла до Росії.
Ріст цін на продукти у Росії набирає обертів
Як вдалося дізнатися журналістам, країна-агресорка почала активно імпортувати вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.
Таким чином Москва намагається зупинити шалений ріст цін, який налякав росіян.
За словами представників Россільгоспнагляду, постачання вершкового масла з ОАЕ розпочалося 18 жовтня.
Що важливо розуміти, раніше поставки вершкового масла з ОАЕ в Росію не здійснювалися.
Як вдалося дізнатися журналістам, за вказаний період ОАЕ встигла завезти до Рф 90 метричних тонн вершкового масла.
Туреччина також допомагає РФ боротися з ростом цін
Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка минулого місяця також почала імпортувати масло з Туреччини.
Москва розраховує наростити постачання вершкового масла, щоб стабілізувати ціни і забезпечити його доступність на внутрішньому ринку.
Що важливо розуміти, Білорусь, найбільший постачальник вершкового масла до Росії, у 2024 році наростила експорт аж на 9%.
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