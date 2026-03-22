Де може існувати позаземне життя — науковці назвали планети

За словами вчених, вони мають у своєму розпорядженні важливу інформацію про понад 6 тисяч планет поза межами Сонячної системи. Що цікаво, лише кілька десятків із них можуть бути придатними для життя.

“Зона життя” не така вже й велика

Науковці офіційно підтвердили, що йдеться про 45 кам'янистих планет, які знаходяться в так званій "зоні життя", повідомляє Popular Science.

Попри те, що одна оцінка визначає 45 придатних для життя планет, більш консервативний критерій, який враховує вужчу зону життя на основі сонячного тепла, зменшує їхню кількість до 24.

У центрі уваги вчених — планета Проксима Центавра b, яка знаходиться приблизно за 4,2 світлові роки від Землі.

Що важливо розуміти, її досі вважають найближчою екзопланетою до нашої, де може бути життя.

Іншими у списку є планети системи TRAPPIST-1, які обертаються навколо своєї карликової зорі за 40 світлових років від нас.

На думку авторів, найцікавішими є планети:

TRAPPIST-1 d;

TRAPPIST-1 e;

TRAPPIST-1 f;

TRAPPIST-1 g;

та LHS 1140 b,

TOI-715 b;

Kepler-1652 b;

Kepler-442 b;

Kepler-1544 b.

Проксима Центавра b;

GJ 1061 d;

GJ 1002 b;

Wolf 1069 b