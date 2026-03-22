Где может существовать внеземная жизнь — ученые назвали планеты

"Зона жизни" не такая уж большая
Источник:  online.ua

По словам ученых, они располагают важной информацией о более чем 6 тысячах планет за пределами Солнечной системы. Что интересно, всего несколько десятков из них могут быть пригодными для жизни.

  • Бесспорным лидером этого списка является Проксима Центавра b.
  • Фактически учёные определили ключевые планеты для наблюдения.

Ученые официально подтвердили, что речь идет о 45 каменистых планетах, которые находятся в так называемой "зоне жизни", сообщает Popular Science.

Несмотря на то, что одна оценка определяет 45 подходящих для жизни планет, более консервативный критерий, учитывающий более узкую “зону жизни” на основе солнечного тепла, уменьшает их количество до 24.

В центре внимания ученых — планета Проксима Центавра b, которая находится примерно в 4,2 световых годах от Земли.

Что важно понимать, ее до сих пор считают ближайшей экзопланетой к нашей, где может быть жизнь.

Другими в списке указаны планеты системы TRAPPIST-1, вращающиеся вокруг своей карликовой звезды за 40 световых лет от нас.

По мнению авторов, наиболее интересные планеты:

  • TRAPPIST-1d;

  • TRAPPIST-1e;

  • TRAPPIST-1f;

  • TRAPPIST-1g;

  • и LHS 1140 b,

  • TOI-715 b;

  • Kepler-1652b;

  • Kepler-442b;

  • Кеплер-1544 б.

  • Проксима Центавра b;

  • GJ 1061d;

  • GJ 1002b;

  • Wolf 1069 b

По внутреннему краю проверить границы годности могут K2-239 d, TOI-700e, K2-3d, а также планеты Wolf 1061c и GJ 1061c, а внешнему — Trappist-1g, Kepler-441b и GJ 102, где условия становятся холодными.

