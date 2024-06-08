Де Залужний та чим він займається. Кулеба поділився новими даними

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наразі завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.

Залужний готується допомагати Україні на дипломатичному фронті

За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний часу не гає.

Як зазначив глава МЗС, наразі колишній Головнокомандувач ЗСУ уже завершує свою підготовку до нової важливої місії.

Цей процес вже наприкінці фінішної прямої, — заявив Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні. Поширити

Він також зазначив, що він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.

Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Що важливо знати про звільнення Валерія Залужного

Чутки про те, що глава держави Володимир Зеленський планує звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ почали ширитися ще кілька місяців до офіційного рішення президента.

Найчастіше про це писали західні та українські ЗМІ, однак ОПУ спочатку все заперечував.

8 лютого 2024 року український лідер Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, а Залужного — звільнив.

За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, таке рішення президент ухвалив через необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації на полі бою.