Де Залужний та чим він займається. Кулеба поділився новими даними

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наразі завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.
Головні тези:
- Валерій Залужний активно готується до дипломатичної роботи в Великій Британії після звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ.
- Володимир Зеленський звільнив Залужного через необхідність перегляду тактики та запобігання стагнації на полі бою.
- Нове призначення Залужного в Сполученому Королівстві спричинило підвищений інтерес та очікування на успіхи у дипломатичній роботі.
Залужний готується допомагати Україні на дипломатичному фронті
За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний часу не гає.
Як зазначив глава МЗС, наразі колишній Головнокомандувач ЗСУ уже завершує свою підготовку до нової важливої місії.
Він також зазначив, що він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.
Що важливо знати про звільнення Валерія Залужного
Чутки про те, що глава держави Володимир Зеленський планує звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ почали ширитися ще кілька місяців до офіційного рішення президента.
Найчастіше про це писали західні та українські ЗМІ, однак ОПУ спочатку все заперечував.
8 лютого 2024 року український лідер Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, а Залужного — звільнив.
За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, таке рішення президент ухвалив через необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації на полі бою.
7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.
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